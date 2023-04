Sonntagsbergs Jan Knoll fertigt Kienberg/G. ab

Details Sonntag, 23. April 2023 00:07

2. Klasse Ybbstal/AV: Mit 2:5 verlor Kienberg/G. am vergangenen Samstag deutlich gegen Sonntagberg. Der FC Sonntagberg ließ vor rund 100 Zuschauern keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den ASV Kienberg/G. einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte Sonntagberg zu Hause mit 2:1 gewonnen.

Die Anfangsphase der Partie verlief zunächst torlos. Jan Knoll trug sich dann in der 24. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Gäste in Front. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Fabian Nachbargauer aufseiten von Kienberg/G. das 1:1 (42.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Kurz nach dem die Seiten getauscht waren, schlugen die Gäste erneut zu. Das 2:1 des FC Sonntagberg bejubelte Tom Knoll (48.). Arsan Vardan war es, der in der 58. Minute den Ball im Gehäuse des Gasts unterbrachte und erneut ausglich. Mit einem schnellen Doppelpack (69./71.) zum 4:2 schockte Jan Knoll den ASV Kienberg/G. Für das 5:2 zugunsten von Sonntagberg sorgte dann kurz vor Schluss Patrick Dautinger, der den FC Sonntagberg und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Am Ende schlug Sonntagberg Kienberg/G. auswärts.

Knoll glänzt als dreifacher Torschütze

Trotz der Niederlage belegt der ASV Kienberg/G. weiterhin den sechsten Tabellenplatz. In der Defensive drückt der Schuh bei der Heimmannschaft, was in den 44 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Sieben Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat Kienberg/G. momentan auf dem Konto.

Der FC Sonntagberg stabilisiert nach dem Erfolg über den ASV Kienberg/G. die eigene Position im Klassement. Die Offensivabteilung von Sonntagberg funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 49-mal zu. Die Saison des FC Sonntagberg verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Sonntagberg nun schon elf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Kienberg/G. tritt am kommenden Samstag beim ASKÖ Lunz/See an, der FC Sonntagberg empfängt am selben Tag den FC Göstling/Ybbs.

2. Klasse Ybbstal/AV: ASV Kienberg/G. – FC Sonntagberg, 2:5 (1:1)

90 Patrick Dautinger 2:5

71 Jan Knoll 2:4

69 Jan Knoll 2:3

58 Arsan Vardan 2:2

48 Tom Knoll 1:2

42 Fabian Nachbargauer 1:1

24 Jan Knoll 0:1

