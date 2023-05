Lunz/See siegt dank Sonnleitner-Eigentor gegen Kienberg/G.

Details Sonntag, 30. April 2023 00:24

2. Klasse Ybbstal/AV: Etwa 160 Zuschauer kamen zum Spiel der 19. Runde nach Lunz/See. Der ASKÖ Lunz/See und der ASV Kienberg/G. lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Lunz/See wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel hatte beim 3:1 mit dem Heimteam seinen Sieger gefunden.

Die erste Viertelstunde nutzten beide Mannschaften um sich gegenseitig zu belauern. Pawel Jan Garyga brachte Kienberg/G. dann in der 18. Minute ins Hintertreffen. Der Gast hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Sebastian Dorrer den Ausgleich (22.). Für das 2:1 des ASKÖ Lunz/See zeichnete Simon Roseneder verantwortlich (26.). Der ASV Kienberg/G. zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Gjon Margegaj (32.) und Vojtech Suchanek (45., Freistoß) mit ihren Treffern das Spiel. Zur Pause war Kienberg/G. im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Innerhalb weniger Minuten trafen Philipp Wentner (71.) und Daniel Sonnleitner (74., Eigentor). Damit bewies Lunz/See nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Unter dem Strich verbuchte der ASKÖ Lunz/See gegen den ASV Kienberg/G. einen 4:3-Sieg.

Rückstand gedreht

Trotz der drei Zähler machte Lunz/See im Klassement keinen Boden gut. Mit dem Sieg baute Lunz/See die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der ASKÖ Lunz/See zehn Siege, ein Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der ASKÖ Lunz/See ungeschlagen ist.

Kienberg/G. führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der ASV Kienberg/G. schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 48 Gegentore verdauen musste. Sieben Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat Kienberg/G. momentan auf dem Konto. Die Lage des ASV Kienberg/G. bleibt angespannt. Gegen Lunz/See musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der ASKÖ Lunz/See tritt am Montag beim FC Ertl an. Kommenden Samstag (16:30 Uhr) bekommt Kienberg/G. Besuch vom SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg.

2. Klasse Ybbstal/AV: ASKÖ Lunz/See – ASV Kienberg/G, 4:3 (2:3)

74 Eigentor durch Daniel Sonnleitner 4:3

71 Philipp Wentner 3:3

45 Vojtech Suchanek 2:3

32 Gjon Margegaj 2:2

26 Simon Roseneder 2:1

22 Sebastian Dorrer 1:1

18 Pawel Jan Garyga 1:0

