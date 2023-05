Ertl gewinnt Torfestival gegen Lunz/See

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:43

2. Klasse Ybbstal/AV: Bei Ertl gab es für Lunz/See nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel vor rund 120 Besuchern mit 4:6. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der FC Ertl die Nase vorn. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der Gastgeber am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Lukas Schachermayer brachte Ertl in der 17. Spielminute in Führung. Der ASKÖ Lunz/See hatte sich schnell wieder gesammelt und Damian Boguslaw Misan erzielte den Ausgleich (22.). Das 2:1 des FC Ertl stellte Thomas Schoiswohl per Elfmeter sicher (32.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Adrian Tomasz Moszyk zum Ausgleich für Lunz/See. Noch vor dem Seitenwechsel sorgte Stanislav Klobasa mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den ASKÖ Lunz/See. Ertl führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 47. Minute brachte Mate Daniel Molnar das Netz für den FC Ertl zum Zappeln und erhöhte auf 4:2. Lunz/See markierte das 3:4 (49.) und Misan jubelte zum zweiten Mal. Ertl führte schließlich das 5:3 durch David Hackensöllner herbei (53.). Es folgte der Anschlusstreffer für den ASKÖ Lunz/See – bereits der zweite für Moszyk. Nun stand es nur noch 4:5 (55.). Für das 6:4 des FC Ertl zeichnete Harald Teufel verantwortlich (77.). Am Ende verbuchte Ertl gegen Lunz/See die maximale Punkteausbeute.

Zuschauer kamen voll auf ihre Rechnung

Trotz der drei Zähler machte der FC Ertl im Klassement keinen Boden gut. Sieben Siegen, drei Remis und sechs Niederlagen. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der FC Ertl in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Beim ASKÖ Lunz/See präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (47). Lunz/See hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Zehn Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der ASKÖ Lunz/See derzeit auf dem Konto. Lunz/See baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Für Ertl geht es schon am Sonntag beim SV Opponitz weiter. Das nächste Mal ist der ASKÖ Lunz/See am 06.05.2023 gefordert, wenn man beim FC Göstling/Ybbs antritt.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Ertl – ASKÖ Lunz/See, 6:4 (3:2)

77 Harald Teufel 6:4

55 Adrian Tomasz Moszyk 5:4

53 David Hackensoellner 5:3

49 Damian Boguslaw Misan 4:3

47 Mate Daniel Molnar 4:2

45 Stanislav Klobasa 3:2

43 Adrian Tomasz Moszyk 2:2

32 Thomas Schoiswohl 2:1

22 Damian Boguslaw Misan 1:1

17 Lukas Schachermayer 1:0

