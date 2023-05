Remis zwischen Göstling/Ybbs und Lunz/See

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:38

2. Klasse Ybbstal/AV: Der FC Göstling/Ybbs spuckte dem ASKÖ Lunz/See in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team vor 250 Zuschauern ein 3:3-Remis ab. Über das Remis konnte sich Göstling entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit ASKÖ Lunz/See. Im Hinspiel hatte Lunz/See das Heimteam in die Schranken gewiesen und mit 3:0 gesiegt.

Von Beginn an entwickelte sich ein kampfbetontes Derby. Mathias Leitner nutzte die Chance für den ASKÖ Lunz/See und beförderte in der 18. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Sebastian Jagersberger brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Lunz/See über die Linie (75.). Doch praktisch Im Gegenzug antworteten die Gastgeber. Rafael Käfer vom FC Göstling/Ybbs schoss in der 76. Minute das Tor zum 1:2. Szymon Kamil Cukier glich nur wenig später per Elfmeter für Göstling aus (80.). Adrian Tomasz Moszyk brachte dem ASKÖ Lunz/See nach 88 Minuten per Freistoß die 3:2-Führung und die neue Hoffnung auf einen Sieg. Als einige Zuschauer bereits den Gast als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Florian Heim, der zum Ausgleich traf (91.). Am Schluss sicherte sich der FC Göstling/Ybbs gegen Lunz/See trotz Unterzahl einen Zähler.

Remis in letzter Minute: Heim in der Nachspielzeit erfolgreich

Göstling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme des FC Göstling/Ybbs bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Vier Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat Göstling momentan auf dem Konto. Zuletzt war beim FC Göstling/Ybbs der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Beim ASKÖ Lunz/See präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (50). Sicherlich ist das Ergebnis für Lunz/See nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Zehn Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der ASKÖ Lunz/See derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Lunz/See, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Während Göstling am nächsten Samstag (16:30 Uhr) beim SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg gastiert, steht für den ASKÖ Lunz/See einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit dem FC Hollenstein auf der Agenda.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Göstling/Ybbs – ASKÖ Lunz/See, 3:3 (0:1)

91 Florian Heim 3:3

88 Adrian Tomasz Moszyk 2:3

80 Szymon Kamil Cukier 2:2

76 Raphael Kaefer 1:2

75 Sebastian Jagersberger 0:2

18 Mathias Leitner 0:1

