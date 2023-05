Opponitz rettet das Remis beim ASKÖ Lunz/See

Details Freitag, 19. Mai 2023 00:10

2. Klasse Ybbstal/AV: Im Spiel von Lunz/See gegen Opponitz gab es vor 70 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel beim SV Opponitz hatte der ASKÖ Lunz/See schlussendlich mit 3:1 gewonnen.

In der 29. Minute traf Opponitz durch Georg Michael Rössler zum ersten Mal ins Schwarze. Adrian Tomasz Moszyk schoss für Lunz/See in der 38. Minute das erste Tor und glich zum 1:1 aus. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Mathias Pechhacker das 2:1 für Lunz nach (42.). Jetzt erst recht, dachte sich Josef Dusek, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (44.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem ASKÖ Lunz/See nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Moszyk in diesem Spiel (56.). In Minute 66 erzielte der SV Opponitz den Ausgleich und feierte Torschütze Günther Misof. Letztlich trennten sich Lunz/See und Opponitz remis.

Tolles Spiel ohne Sieger

Beim ASKÖ Lunz/See präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (50). Mit 32 Punkten auf der Habenseite stehen die Gastgeber derzeit auf dem vierten Rang. Elf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Lunz/See derzeit auf dem Konto. Der ASKÖ Lunz/See ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 27 Zählern aus 17 Spielen steht der SV Opponitz momentan im Mittelfeld der Tabelle. Der Gast verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Opponitz blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag reist Lunz/See zum SV Raika Scheibbs, während der SV Opponitz am selben Tag bei der Sportunion Wolfsbach antritt.

2. Klasse Ybbstal/AV: ASKÖ Lunz/See – SV Opponitz, 3:3 (2:2)

66 Guenther Misof 3:3

56 Adrian Tomasz Moszyk 3:2

44 Josef Dusek 2:2

42 Mathias Pechhacker 2:1

38 Adrian Tomasz Moszyk 1:1

29 Georg Michael Roessler 0:1

