Dautinger sichert Sonntagberg den Auswärtserfolg beim SV Gaflenz

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:04

2. Klasse Ybbstal/AV: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Sonntagberg. Die Gäste setzten sich vor 100 Besuchern mit einem 3:1 gegen den SV Gaflenz durch. Pflichtgemäß strich der FC Sonntagberg gegen den SV Gaflenz drei Zähler ein. Im Hinspiel war der SV Gaflenz mit 0:4 krachend untergegangen.

Das Heimteam geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Jan Knoll das schnelle 1:0 für Sonntagberg erzielte. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Patrick Dautinger schnürte einen Doppelpack (13./21.), sodass der FC Sonntagberg fortan mit 3:0 führte. Bis zur Pause hielt die Defensive des SV Gaflenz dicht, sodass sich der Vorsprung von Sonntagberg nicht weiter vergrößerte. Den Gästen gelang lediglich der Ehrentreffer. Michael Kern schoss die Kugel zum 1:3 für den SV Gaflenz über die Linie (64.). Obwohl dem FC Sonntagberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SV Gaflenz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Sonntagberg redet weiter um den Titel mit

Der SV Gaflenz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Gaflenz ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr der SV Gaflenz bisher ein. Wann bekommt der SV Gaflenz die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Sonntagberg gerät man immer weiter in die Bredouille. Dem SV Gaflenz muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Ybbstal/AV markierte weniger Treffer als der SV Gaflenz. Der SV Gaflenz musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Gaflenz insgesamt auch nur drei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der FC Sonntagberg hat nach dem souveränen Erfolg über den SV Gaflenz weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Offensive von Sonntagberg in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Gaflenz war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 61-mal schlugen die Angreifer des FC Sonntagberg in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute der FC Sonntagberg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Sonntagberg 14 Siege, vier Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Mit 46 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Sonntagberg eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SV Gaflenz nach 17 Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Nächster Prüfstein für den SV Gaflenz ist der ASKÖ Lunz/See (Samstag, 17:00 Uhr). Der FC Sonntagberg misst sich am selben Tag mit der SU Raika Aschbach (18:00 Uhr).

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Gaflenz – FC Sonntagberg, 1:3 (0:3)

64 Michael Kern 1:3

21 Patrick Dautinger 0:3

13 Patrick Dautinger 0:2

9 Jan Knoll 0:1

