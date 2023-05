Kienberg/G. beendet beim SV Opponitz die Sieglos-Serie

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:15

2. Klasse Ybbstal/AV: Opponitz und Kienberg/G. boten den 75 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem ASV Kienberg/G. beugen mussten. Im Hinspiel hatte der SV Opponitz für klare Verhältnisse gesorgt und einen 4:1-Sieg verbucht.

Für den Führungstreffer des Heimteams zeichnete Josef Dusek mit einem Abschluss ins kurze Eck verantwortlich (13.). Die Heimelf hatte auch danach gute Chancen den Vorsprung auszubauen. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Armin Hilbinger setzte nach 47 Minuten einen Kopfball an den Pfosten. David Lengauer versenkte den Ball in der 49. Minute im Netz von Opponitz und glich zum 1:1 aus. Der SV Opponitz jubelte wieder, denn Harald Rössler köpfte zum 2:1 (54.) ein. Fabian Nachbargauer traf dann aber zum 2:2 zugunsten von Kienberg/G. (83.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Valentin Kreutzer den entscheidenden Führungstreffer für die Gäste erzielte (93.). Am Ende nahm der ASV Kienberg/G. bei Opponitz einen Auswärtssieg mit.

Später Sieg für die Gäste

Trotz der Niederlage belegt der SV Opponitz weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Opponitz derzeit auf dem Konto. Die Situation beim SV Opponitz bleibt angespannt. Gegen Kienberg/G. kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nach 22 absolvierten Begegnungen nimmt der ASV Kienberg/G. den neunten Platz in der Tabelle ein. In der Verteidigung von Kienberg/G. stimmt es ganz und gar nicht: 60 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der ASV Kienberg/G. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Kienberg/G. etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte der ASV Kienberg/G.

Am nächsten Samstag (17:30 Uhr) reist Opponitz zum FC Göstling/Ybbs, tags zuvor begrüßt Kienberg/G. die Sportunion Wolfsbach vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Opponitz – ASV Kienberg/G, 2:3 (1:0)

93 Valentin Kreutzer 2:3

83 Fabian Nachbargauer 2:2

54 Harald Roessler 2:1

49 David Lengauer 1:1

13 Josef Dusek 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei