Strengbergs Lostak erledigt den SV Gaflenz

2. Klasse Ybbstal/AV: Rund 90 Besucher kamen am Samstag zum Spiel der 3. Runde und sahen einen klaren Auswärtssieg. Denn Strengberg holte den ersten Saisonsieg gegen den SV Gaflenz durch einen 4:0-Erfolg.

David Lostak brachte den SV Gaflenz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 20. und 36. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Rückstand und Unterzahl – nachdem Julian Englisch vom SV Gaflenz auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (76.). Der dritte Streich des FCU Strengberg war Lukas Lettner vorbehalten (80.). In der Nachspielzeit besserte Lostak seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen dritten Tagestreffer für die Gäste erzielte. Zum Schluss feierte Strengberg einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Gaflenz.

Lostak-Dreierpack bedeuten drei Punkte

In dieser Saison sammelte der Gastgeber bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Der FCU Strengberg ist jetzt mit drei Zählern punktgleich mit dem SV Gaflenz und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 4:9 auf dem siebten Platz.

Der SV Gaflenz tritt am kommenden Sonntag bei der ÖTSU Steinakirchen an, Strengberg empfängt am selben Tag die Sportunion Wolfsbach.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Gaflenz – FCU Strengberg, 0:4 (0:2)

93 David Lostak 0:4

80 Lukas Lettner 0:3

36 David Lostak 0:2

20 David Lostak 0:1

