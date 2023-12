USV Ferschnitz: Unser Ziel ist nach wie vor Platz eins, aber acht Punkte Rückstand tun weh!

Details Mittwoch, 13. Dezember 2023 19:57

Der USV Ferschnitz liegt mit 26 Punkten und 35:12 Toren auf Platz drei in der 2. Klasse Yspertal/AV. Mit dem Tabellenplatz ist Marco Weigl, der Sportliche Leiter des USV Ferschnitz, zufrieden, doch die acht Punkte Rückstand auf Platz eins empfindet er als schmerzhaft. Dennoch war und bleibt das Ziel um den Aufstieg mitzuspielen. Um sich auf das Frühjahr und die Aufholjagd vorzubereiten, wird man auch im Februar ein Trainingslager einbauen.

Wie sind Sie mit der abgelaufenen Herbstsaison zufrieden?

Marco Weigl (Sportlicher Leiter): „Wir sind zufrieden, doch es hätte sicher mehr raus schauen können. Mit Platz drei sind wir schon zufrieden, aber acht Punkte Rückstand tun schon weh.“

Welche Ziele hat man sich für den Rest der Saison noch gesetzt?

Marco Weigl (Sportlicher Leiter): „Unser Ziel war zu Beginn der Saison schon der 1. Platz, bzw. wollten wir schon um den Meistertitel mitspielen. Wir wollten aufsteigen und das ist und bleibt nach wie vor unser Ziel. Es sind zwar acht Punkte, die wir aufholen müssen, aber wir werden alles daran setzen.“

"Wir werden uns auf der einen oder anderen Position verstärken"

Sind im Winter Transfers geplant?

Marco Weigl (Sportlicher Leiter): „Wir sehen uns sicher um und werden uns an der einen oder anderen Position verstärken. Ansonsten ist nichts geplant.“

Wer war für Sie der stärkste Gegner in der Liga?

Marco Weigl (Sportlicher Leiter): „Der stärkste Gegner war für mich Krummnussbaum. Die haben eine sehr starke Mannschaft und wir haben dort 4:2 verloren. Obwohl man auch sagen muss, dass wir da in Minute eins die glatt Rote Karte (Martin Berger) kassiert haben. Wäre das nicht passiert, hätte das Spiel auch anders laufen können. Auch Frankenfels finde ich stark, obwohl wir da 7:1 gewonnen haben.“

Was ist in der Winterpause geplant und wie sieht die Vorbereitung auf das Frühjahr aus?

Marco Weigl (Sportlicher Leiter): „Wir spielen am kommenden Wochenende beim Hallenturnier in Amstetten mit. Das ist aber das einzige Hallenturnier. Die Vorbereitung starten wir am 27. Januar und sind vom 9. bis zum 11. Februar in Lindabrunn auf Trainingslager.“

Was trauen Sie dem österreichischen Team bei der EURO 2024 in Deutschland zu?

Marco Weigl (Sportlicher Leiter): „Ich traue Ihnen sehr viel zu. Die Gruppe ist meiner Meinung nach machbar. Wenn wir die Gruppe schaffen ist vieles möglich. Die Niederlande sind auf Augenhöhe, Frankreich wird das aber durchziehen.“

