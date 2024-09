SV Pöchlarn: „Ist nicht zu erklären, nach so einem Saisonstart“

2. Klasse Yspertal/AV

Der SV Pöchlarn steht in der 2. Klasse Yspertal/AV bis dato recht gut da. Die Elf von Trainer Marco Talir holte im noch jungen Saisonverlauf elf Punkte aus fünf Partien, womit man derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz zu liegen kommt. Nach Verlustpunkten steht man sogar ganz oben, die aktuell mit zwei Punkten Vorsprung ausgestattete zweite Mannschaft aus Ardagger hat bereits ein Spiel mehr auf der Habenseite. Ligaportal hat sich ausführlich mit Coach Talir unterhalten.

Ligaportal: Herr Talir, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Marco Talir: Ich bin mit dem Saisonstart eigentlich sehr zufrieden. Es waren trotzdem ein paar Aufs und Abs. Der 5:0-Derbysieg war wirklich sehr gut, danach sind wir leider ein bisschen in ein Tief gefallen und haben die letzten beiden Runden unentschieden gespielt, wobei mich das in Maria Taferl mehr ärgert, weil es nicht notwendig war. Im letzten Spiel haben wir keine gute Leistung gezeigt, das war ein gerechtes Unentschieden. Fünf Spiele ohne Niederlage sind natürlich voll in Ordnung, aber am spielerischen Sektor ist schon noch Luft nach oben, das muss man schleunigst ändern.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken der Mannschaft, und woran muss man noch arbeiten?

Marco Talir: Eine Stärke ist sicher die Defensive, wir haben zwei Gegentore in fünf Runden zugelassen, das ist sehr wenig. Defensiv stehen wir kompakt, das machen aber auch die Offensivleute gut, das Gegen-den-Ball-arbeiten, die Viererkette sowieso. Was das Selbstvertrauen betrifft, ist einfach mehr zu erwarten, dass wir mehr Lösungen finden. Es ist sehr ängstlich momentan, warum, ist nicht zu erklären nach so einem Saisonstart. Es sieht so aus, dass keiner den Ball will und jeder die Hosen voll hat.

Ligaportal: Wie kann man das wieder rausbringen? Durch Erfolgserlebnisse?

Marco Talir: Ich würde sagen, wir haben keine Negativerlebnisse. Meiner Meinung nach gilt es im Training anzusetzen, den Spielern viele Lösungen zu geben, die sie für die Spiele mitnehmen können. Am Selbstverstrauen kann es nämlich meiner Meinung nach nicht scheitern bei einem Torverhältnis von 17:2 und den Siegen in den ersten Runden. Für mich ist das daher ein Rätsel, warum man dann so in die Spiele reinstartet. Wir werden im Training jetzt mit vielen Eins-gegen-eins-Situationen arbeiten und Ballbesitzsituationen trainieren, um hier mehr Ruhe reinzubringen.

Ligaportal: Wie lautet das Saisonziel?

Marco Talir: Vor der Saison war der Tabellenplatz gar nicht so wichtig, sondern die Mannschaft hat letztes Jahr wenige Siege gefeiert, es war daher wichtig, mehr Spiele zu gewinnen, wiedermehr Freude zu haben, sich nach dem Spiel zusammensetzen zu können. Mit so einem guten Start haben wir dann selbst nicht gerechnet, aber ich habe bei der Gruppensitzung schon gesagt, dass wir uns schon auf einen Top-vier- bzw. Top-fünf-Platz einschätzen würden. Die Mannschaft hat Qualität, aber von einem Titel will ich nicht reden, da das meiner Meinung nach nicht realistisch ist, da gibt es andere Vereine. Aber wir werden von Spiel zu Spiel schauen, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen, und wenn ich eine Platzierung angeben muss, sage ich „Top vier“.

