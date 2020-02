Kader bei Nöchling bleibt unverändert - Top 5 wird angepeilt

Details Freitag, 07. Februar 2020 08:47

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Hinrunde feierte SPU TSV Nöchling mit dem 4:2 gegen Erlauf den ersten Sieg. Mitte der Herbstmeisterschaft gelang dem Verein eine vier Spiele andauernde Siegesserie, im Finish musste man aber gegen Maria Taferl und Kleinpöchlarn den Platz als Verlierer verlassen. 16 Punkte sammelte die Mannschaft in der ersten Saisonhälfte ein und liegt damit auf Rang 6 der 2. Klasse Yspertal. "Bis auf die zwei letzten Spiele, die wir unnötig verloren haben, kann ich mit der Mannschaft im vergangenen Herbst sehr zufrieden sein", ergänzt Coach Ihsan Inal zur Bilanz der Hinrunde seines Teams.

Trainingslager in Tschechien

"Wir haben letzte Woche mit der Vorbereitung auf die Rückrunde begonnen und es schaut schon gut aus. Es konnte zuletzt draußen trainiert werden, die Trainingsbeteiligung ist sehr gut und wir haben keine verletzten Spieler mehr. Im Herbst hatten wir zwei Ausfälle, jetzt sind wir wieder vollzählig" berichtet Nöchlings Trauer über den Start des Mannschaftstrainings für das Frühjahr.

In der Winterpause kam es bei Nöchling weder zu Abgängen noch Zugängen und der Kader bleibt für die zweite Saisonhälfte unverändert. Ein Schwerpunkt für die nächsten Wochen liegt im konditionellen Bereich. "Die Ausdauer hat uns im letzten Herbst noch etwas gefehlt, in den letzten 30 Minuten waren wir manchmal müde und jetzt arbeiten wir daran, über 90 Minuten gehen zu können", so Inal. Nächste Woche startet Nöchling mit der Testspielreihe und trifft am Sonntag, den 16. Februar in Ober-Grafendorf auf Pressbaum. Insgesamt sind fünf Testspiele geplant und in der 2. Märzwoche absolviert die Mannschaft ein Trainingslager in Tschechien. In diesen Tagen wird auch gegen ein tschechisches Team getestet.

"Unser Kader ist sehr gut aufgestellt und wir haben eine junge Mannschaft, wenn wir im Ausdauerbereich aufholen und die Trainingsbeteiligung so bleibt, werden wir unser Spiel in den kommenden Monaten aufziehen können. Unser Ziel bleibt in die Top 5 zu kommen, das Potential und die Stärke ist dazu da", blickt Ihsan Inal optimistisch auf das bevorstehende Frühjahr.Der Trainer des Tabellensechsten ergänzt zur Lage in der Liga: "Bis auf Leiben ist in der Klasse alles sehr ausgeglichen und jeder kann jeden schlagen. Auch Leiben ist aber besiegbar, wenn die Einstellung passt. Maria Taferl hat sich gut verstärkt, es wird in der Rückrunde sicher sehr interessant."

