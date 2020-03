Positives Trainingslager in Tschechien - Trainingsbetrieb bei Emmersdorf für zwei Wochen ausgesetzt

Details Sonntag, 15. März 2020 08:48

Die Mannschaft von SCU Emmersdorf schloss die erste Saisonhälfte mit 17 Punkten auf Platz 5 der 2. Klasse Yspertal ab, die Hinrunde war sicher in Ordnung, es ist aber noch Luft nach oben. Ziele für das Frühjahr sind, die Konstanz im Abwehrverhalten zu steigern und das Umschalten in die Defensive und Offensive zu verbessern. In der Winterpause wurde nur punktuell der Kader umgestellt, Tormann Andreas Breaz legte eine Karrierepause ein und Goalie Mario Rössler ging zu Getzersdorf. Bayram Arikan war zuletzt bei Wieselburg, trainierte schon im Herbst bei Emmersdorf mit und dockte nun fix beim Tabellenfünften an. Raphael Mayer kam von Loosdorf zurück, wird aus beruflichen Gründen aber nur bedingt zur Verfügung stehen. Mit Kevin Albrechtsberger kam zudem von Melks U16 ein Spieler für die Zukunft.

"Fußball wird zur Nebensache"

"Grundsätzlich war die Vorbereitung und die Einheiten positiv, bei der Trainingsbeteiligung wäre es Jammern auf hohem Niveau. Bei den Testspielen ist es nicht ganz so gelaufen wie vorgenommen, die Vorbereitungsmatches gegen Harland und Waldhausen waren noch gut, danach bekamen wir aber gegen Raxendorf und Spitz die Fehler aufgezeigt", berichtet Trainer Josef Kovac über die vergangenen Wochen.

Emmersdorf befand sich letztes Wochenende auf Trainingslager in Tschechien, 18 Spieler waren mit dabei. Diese Tage waren laut dem Coach des Tabellenfünften positiv, die Stimmung war gut und zudem wurden zwei Testspiele absolviert. Am Mittwoch wurde das letzte Training durchgeführt, heute wäre noch ein Testmatch gegen Lunz am See am Programm gestanden und durch die Entwicklung der letzten Tage wurde es abgesagt. "Wir hatten noch nachgedacht weiter zu trainieren, unser Obmann hat schließlich bekanntgegeben, dass das Training einmal für zwei Wochen ruht. Es war die richtige Lösung, die verletzten Spieler können jetzt weiter regenerieren und wir setzen uns dann zusammen und besprechen, wie es weitergeht", erklärt Kovac.

Emmersdorfs Trainer ergänzt noch zur derzeitigen Lage und wagt einen Blick in die Zukunft: "Ich bin überzeugt davon, dass rigoros gehandelt und alle Kontakte auf das Minimum reduziert werden müssen. Fußball ist wieder Nebensache und die Gesundheit das wichtigste. Jetzt sind einmal drei Spiele abgesagt, alles darüber wird schwierig. Vielleicht wird aufgrund der verschobenen EM bis in den Sommer hineingespielt, wenn weiter nichts geht, wäre es auch möglich, die Herbstmeisterschaft als Endergebnis zu nehmen."

