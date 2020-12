2. Klasse Yspertal: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 10:50

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Michael Pichler (SV Yspertal)

Endergebnis:



1. Michael Pichler (SV Yspertal / 3593 Stimmen)

2. Alexander Scherer (SCU Emmersdorf / 2143 Stimmen)

3. Michael Schweiger (SCU Emmersdorf / 945 Stimmen)

4. Sascha Becksteiner (USC Maria Taferl / 940 Stimmen)

5. Jan Fuchs (SV Leiben / 564 Stimmen)

6. Fabian Foramitti (USC Pöggstall / 402 Stimmen)

7. Merdan Sehic (SV Yspertal / 238 Stimmen)

8. Florian Gausterer-Mayr (SCU Emmersdorf / 182 Stimmen)

9. Pascal Neuzil (USV Münichreith / 97 Stimmen)

10. Simon Schroll (SV Yspertal / 81 Stimmen)