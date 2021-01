Bessere Zeiten sollen im neuen Jahr für Maria Taferl folgen

Details Freitag, 01. Januar 2021 11:48

In Maria Taferl geht man in wenigen Wochen die Vorbereitung für die Rückrunde an. Nach einer durchwachsenen Hinrunde soll es 2021 wieder bergauf gehen.

Wenig zufriedenstellender Start

„Wir haben zu wenig Punkte gemacht“, schätzt Roland Zimmerl den Saisonstart nüchtern betrachtet ein. Der Obmann und sportliche Leiter beim USC Maria Taferl erinnert sich dabei wohl an die vier Niederlagen, die man innerhalb der ersten zehn Partien bereits hinnehmen musste. Jedoch konnte man immer wieder mit einzelnen Leistungen aufzeigen. So konnte beispielsweise am dritten Spieltag ein Sieg gegen Nöchling eingefahren werden, die bis zum jetzigen Stand kein weiteres Spiel verloren haben. Außerdem knüpfte man dem starken USPV Weiten im letzten ausgetragenen Spiel einen Punkt ab. Insbesondere mit der mentalen Einstellung zeigt sich Zimmerl nicht immer zufrieden: „Wir können teilweise mit Rückständen nicht gut umgehen. Sind oft überlegen oder ebenbürtig, aber mit Rückständen haben wir halt ein Problem. Das zieht sich schon seit längerem und ist schwierig zu beheben.“

Blick in die Zukunft

Bezüglich der Planungen für die nächsten Monate berichtet der Obmann, sowie sportliche Leiter, folgendes: „Wir haben keine Testspiele ausgemacht. Vor kurzem haben wir uns besprochen und werden um den 23. Jänner herum beginnen, Laufeinheiten zu machen. Ansonsten darf man nichts machen, infolgedessen werden wir so an den Grundlagen arbeiten. Testspiele müssen wir dann spontan ausmachen.“ Für einen Rückrundenstart möchte man ideal gewappnet sein und nimmt sich nach dem durchwachsenen Herbst nun mehr vor: „Wir haben es noch nicht ganz umsetzen können. Aber Ziel in der Rückrunde wird sein, so viel Punkte wie möglich zu machen und eine deutliche Rangverbesserung zu erreichen.“