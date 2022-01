Viehdorf wird im Frühjahr voll angreifen

Details Freitag, 28. Januar 2022 16:05

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Ludwig Resnitschek, Sportlicher Leiter des USV Viehdorf, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Ing. Engin Güclü überwintert in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland nach zehn Siegen und vier Niederlagen mit 30 Punkten auf Rang drei. Mit nur drei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Nöchling ist noch alles möglich und der-Viehdorf Sportdirektor kündigt für die Frühjahrssaison "vollen Angriff" an.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Ludwig Resnitschek: "Wir sind mit dem dritten Platz sehr zufrieden. Die ganze Mannschaft hat gut trainiert bzw. hat Ihre Leistung gesteigert."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Resnitschek: "Mit jedem Sieg wurde die Stimmung besser. Für das Frühjahr sind alle schon sehr motiviert."

Durch Zugänge für das Frühjahr breiter aufgestellt

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Resnitschek: "Es wird mit Paul Matzenberger (Kematen) einen Abgang geben, durch einige Neuzugänge sind wir aber jetzt breiter aufgestellt. Damit können wir dann auch Ausfälle besser kompensieren."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Resnitschek: "In der Kampfmannschaft hatten wir zum Glück keine Verletzten. In der Reserve leider schon – die Spieler sind auf dem Weg der Besserung."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Resnitschek: "Durch gutes Training und hoffentlich verletzungsfreie Spiele wollen wir voll angreifen und Meister werden."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Resnitschek: "Ja, mit der 2G-Regel kann ohne Probleme gespielt werden und die Meisterschaft abgeschlossen werden."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Resnitschek: "Nöchling, Alpenvorland und natürlich wir."