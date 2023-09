Zwei-Tore-Mann Pavlovic reicht St. Oswald gegen Bischofstetten nicht

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

2. Klasse Yspertal/AV: Etwa 100 Besucher kamen in die Happy-Promotion-Stadlbauer-Arena nach Bischofstetten um das Spiel der 4. Runde zu beobachten. Durch ein 5:3 holte sich die SU Bischofstetten zu Hause drei Punkte. Der Gast SKV St. Oswald hatte das Nachsehen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Tabellenführer bereits in Front. Ondrej Gabor markierte in der dritten Minute die Führung. Kurz vor der Pause traf Matthias Fischl für den SKV St. Oswald per Elfmeter zum 1:1-Ausgleich (40.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Minin macht den Deckel drauf

Michael Schober versenkte den Ball in der 56. Minute im Netz von St. Oswald und stellte auf 2:1. Durch ein Eigentor von Florian Leonhartsberger verbesserte die SU Bischofstetten den Spielstand auf 3:1 für sich (61.). Marek Pavlovic war es, der in der 76. Minute den Ball im Gehäuse des Gastgebers unterbrachte und das Spiel nochmal spannend machte. Das 4:2 für Bischofstetten stellte wieder Gabor sicher. In der 85. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit dem zweiten Treffer von Pavlovic rückte der SKV St. Oswald wieder ein wenig an die SU Bischofstetten heran (89.). Kurz darauf traf Artur Minin in der Nachspielzeit für die SU Bischofstetten (91.). Am Schluss fuhr Bischofstetten gegen St. Oswald auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Die SU Bischofstetten ist mit zwölf Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

Nach zwei bestrittenen Begegnungen ist der SKV St. Oswald Letzter der 2. Klasse Yspertal/AV.

Die SU Bischofstetten stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim FCU Frankenfels/Schwarzenbach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt St. Oswald den SG Waldhausen/Gloxwald.

2. Klasse Yspertal/AV: SU Bischofstetten – SKV St. Oswald, 5:3 (1:1)

91 Artur Minin 5:3

89 Marek Pavlovic 4:3

85 Ondrej Gabor 4:2

76 Marek Pavlovic 3:2

61 Eigentor durch Florian Leonhartsberger 3:1

56 Michael Schober 2:1

40 Matthias Fischl 1:1

3 Ondrej Gabor 1:0

