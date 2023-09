Waldhausen/Gloxwald besiegt St. Oswald souverän mit 5:2

Details Montag, 11. September 2023 00:01

2. Klasse Yspertal/AV: Etwa 150 Zuschauer kamen nach St. Oswald und wollten dieses Spiel der 5. Runde mitverfolgen. Der SG Waldhausen/Gloxwald setzte sich in diesem Derby standesgemäß gegen den SKV St. Oswald mit 5:2 durch. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der Waldhausen/Gloxwald hat alle Erwartungen erfüllt.

Vor 150 Zuschauern markierte Lukas Wiesmüller per Kopf für den Gast das 1:0 (13.). In der 25. Minute erzielte Elias Sandhofer das 2:0 für Waldhausen/Gloxwald. Bevor es in die Pause ging, hatte Elias Sponseiler noch das 3:0 des SG Waldhausen/Gloxwald parat (41.). Der Waldhausen/Gloxwald hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Doppelschlag sorgte für die Entscheidung

Matthias Fischl verkürzte für St. Oswald nach der Pause in der 53. Minute auf 1:3. Spielstark zeigte sich Waldhausen/Gloxwald, als Ralf Rainbacher (71.) und David Marx (73., Elfmeter) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Marek Pavlovic beförderte das Leder zum 2:5 des SKV St. Oswald über die Linie (89.). Am Ende schlug der SG Waldhausen/Gloxwald die Heimmannschaft auswärts.

Spiel nicht sehr schön, Ergebnis hätte durchaus höher ausfallen können. Sebastian Aigner der Weiße, Ticker-Reporter

St. Oswald muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Das Schlusslicht ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte St. Oswald hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Trotz des Sieges bleibt der Waldhausen/Gloxwald auf Platz zwei. Die Angriffsreihe von Waldhausen/Gloxwald lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 19 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den SG Waldhausen/Gloxwald zu stoppen. Von den vier absolvierten Spielen hat der Waldhausen/Gloxwald alle für sich entschieden.

Am kommenden Freitag trifft der SKV St. Oswald auf den USV Intersport Winninger Ferschnitz, Waldhausen/Gloxwald spielt tags darauf gegen den FCU Frankenfels/Schwarzenbach.

2. Klasse Yspertal/AV: SKV St. Oswald – SG Waldhausen/Gloxwald, 2:5 (0:3)

89 Marek Pavlovic 2:5

73 David Marx 1:5

71 Ralf Rainbacher 1:4

53 Matthias Fischl 1:3

41 Elias Sponseiler 0:3

25 Elias Sandhofer 0:2

13 Lukas Wiesmueller 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.