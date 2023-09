Pleite gegen Krummnussbaum: Negativserie von Maria Taferl hält weiter an

Details Montag, 18. September 2023 00:01

2. Klasse Yspertal/AV: Etwa 80 Besucher kamen am Sonntag zum Spiel der 6. Runde nach Maria Taferl. Maria Taferl konnte Krummnussbaum nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SVK wurde der Favoritenrolle gerecht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Christoph Schmidinger markierte in der vierten Minute die Führung. Eine starke Leistung zeigte Bruno Cernansky, der sich mit einem Doppelpack für den SV Fraiss Bau Krummnussbaum beim Trainer empfahl (5./33.) und den Vorsprung auf 3:0 ausbaute. Das überzeugende Auftreten von Krummnussbaum fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Klarer Auswärtserfolg

Auch die Gastgeber kamen nach der Pause zu einem Treffer. Christian Schatz war es, der in der 54. Minute den Ball im Gehäuse des SVK unterbrachte. Samuel Korenacka vollendete zum fünften Tagestreffer in der 78. Spielminute, als er einen Elfmeter zum 4:1 verwandelte. Letzten Endes ging der SV Fraiss Bau Krummnussbaum im Duell mit dem USC Maria Taferl als Sieger hervor.

22 Tore kassierte Maria Taferl bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Yspertal/AV. Wann bekommt der Gastgeber die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Krummnussbaum gerät der USC Maria Taferl immer weiter in die Bredouille. In dieser Saison sammelte der USC Maria Taferl bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen.

Nach fünf absolvierten Spielen stockte der SVK sein Punktekonto bereits auf 13 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Krummnussbaum bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SV Fraiss Bau Krummnussbaum vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Maria Taferl steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Krummnussbaum mit aktuell 13 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Der USC Maria Taferl stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim SV Yspertal vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SVK den USV Intersport Winninger Ferschnitz.

2. Klasse Yspertal/AV: USC Maria Taferl – SV Fraiss Bau Krummnussbaum, 1:4 (0:3)

78 Samuel Korenacka 1:4

54 Christian Schatz 1:3

33 Bruno Cernansky 0:3

5 Bruno Cernansky 0:2

4 Christoph Schmidinger 0:1

