FCU Frankenfels bezwingt SG Ardagger / Viehdorf III in torreichem Duell

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

2. Klasse Yspertal/AV: Vor einer Kulisse von 100 Besuchern empfing der FCU Frankenfels die SG Ardagger/Viehdorf III 1c. Beim FCU Frankenfels gab es für SG Ardagger / Viehdorf III 1c nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 3:5. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Frankenfels löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Philipp Stutz sein Team in der 22. Minute per Strafstoß. Wer glaubte, der FCU Frankenfels/Schwarzenbach sei geschockt, irrte. Michal Kaluha machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (26.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Juraj Kroslak das 2:1 zugunsten der Gastgeber (43.). Zur Pause war der FCU Frankenfels im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Zwei späte Treffer zum Sieg

Das 3:1 für Frankenfels stellte Kroslak sicher. In der 62. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Durchsetzungsstark zeigte sich SG Ardagger / Viehdorf III 1c, als Matthias Maurhart (77.) und Stutz (81., Elfmeter) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Mit zwei schnellen Treffern von Andre Mitterhauser (82.) und Kaluha (87.) machte der FCU Frankenfels/Schwarzenbach deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Stutz von SG Ardagger / Viehdorf III 1c noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (90.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte der FCU Frankenfels einen dreifachen Punktgewinn gegen SG Ardagger / Viehdorf III 1c.

Bei Frankenfels präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Nach diesem Erfolg steht der FCU Frankenfels/Schwarzenbach auf dem dritten Platz der 2. Klasse Yspertal/AV. Die Saison des FCU Frankenfels verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Frankenfels nun schon sieben Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt SG Ardagger / Viehdorf III 1c den achten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat SG Ardagger / Viehdorf III 1c derzeit auf dem Konto.

Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert SG Ardagger / Viehdorf III 1c im Klassement weiter an Boden. Seit sieben Begegnungen hat der FCU Frankenfels/Schwarzenbach das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Kommenden Samstag (14:00 Uhr) tritt der FCU Frankenfels bei der SPU TSV Nöchling an. SG Ardagger / Viehdorf III 1c verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 17.03.2024 Nöchling.

2. Klasse Yspertal/AV: FCU Frankenfels/Schwarzenbach – SG Ardagger / Viehdorf III 1c, 5:3 (2:1)

87 Michal Kaluha 5:3

82 Andre Mitterhauser 4:3

81 Philipp Stutz 3:3

77 Matthias Maurhart 3:2

62 Juraj Kroslak 3:1

43 Juraj Kroslak 2:1

26 Michal Kaluha 1:1

22 Philipp Stutz 0:1

