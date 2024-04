Bischofstetten bleibt auch gegen Frankenfels ungeschlagen

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 01:11

2. Klasse Yspertal/AV: Bei der SU Bischofstetten holte sich der FCU Frankenfels/Schwarzenbach vor 130 Zuschauern eine 0:2-Schlappe ab. Bischofstetten hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 2:2 gelautet.

Fast eine halbe Stunde lang konnten beide Seiten die Null halten. Simon Kerschner brachte die SU Bischofstetten in der 29. Minute nach vorn. Christoph Schagerl schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (45+1.). Mit der Führung für den Ligaprimus ging es in die Kabine. Den Grundstein für den Sieg über den FCU Frankenfels legte Bischofstetten bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Immer noch ohne Niederlage

Wer soll die SU Bischofstetten noch stoppen? Bischofstetten verbuchte gegen FCU Frankenfels die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Yspertal/AV weiter an. Der Defensivverbund der SU Bischofstetten ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 15 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die SU Bischofstetten bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Bischofstetten 16 Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Die SU Bischofstetten scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zwölf Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Beim FCU Frankenfels/Schwarzenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (54). Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Neun Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der FCU Frankenfels momentan auf dem Konto. FCU Frankenfels ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Sonntag tritt Bischofstetten bei SG Ardagger / Viehdorf III 1c an, während der FCU Frankenfels/Schwarzenbach einen Tag zuvor den SG Waldhausen/Gloxwald empfängt.

2. Klasse Yspertal/AV: SU Bischofstetten – FCU Frankenfels/Schwarzenbach, 2:0 (2:0)

46 Christoph Schagerl 2:0

29 Simon Kerschner 1:0

Details

