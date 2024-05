FCU Frankenfels gewinnt das Heimspiel gegen SV Erlauf deutlich

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:26

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem FCU Frankenfels und dem SV Erlauf konnten die Gastgeber einen überzeugenden 4:1-Sieg einfahren. Von Beginn an zeigte der Fußballclub Union Frankenfels seine Überlegenheit und setzte die Erlaufer unter Druck.

Chancenüberlegenheit und vergebene Möglichkeiten

Schon nach vier Minuten vergaben die Gastgeber die erste Topchance. Trotz zahlreicher Chancen gelang es den Frankenfelsern erst in der 15. Minute, durch einen spektakulären Kopfball von Jonas Niederer, in Führung zu gehen. Die Erlaufer, die sich nicht geschlagen gaben, kämpften tapfer, konnten aber in der ersten Halbzeit keinen Ausgleich erzielen, sodass es mit einem 1:0 für die Gastgeber in die Pause ging. Der Beginn der zweiten Halbzeit sah einen energiegeladenen FCU Frankenfels, der mehrere Großchancen nicht nutzen konnte. Insbesondere in der 46. und 51. Minute verpasste es die Mannschaft, durch ihre Nummer 10, den Vorsprung auszubauen, was das Spiel weiterhin offen ließ. Trotz der vergebenen Chancen ließ der Druck der Frankenfelser nicht nach, was die Spannung auf dem Platz weiter erhöhte.

Ein Torreigen in den letzten Minuten

Das Spiel nahm eine dramatische Wendung in der 81. Minute, als der SV Erlauf durch Matus Loskot den lang ersehnten Ausgleich erzielte. Dieser Treffer schien das Spiel zu kippen, doch der FCU Frankenfels antwortete prompt. Nur eine Minute später brachte Michal Kaluha die Frankenfelser mit einem präzisen Schuss ins rechte untere Eck wieder in Führung. Die Erlaufer, die nun alles nach vorne warfen, um erneut den Ausgleich zu erzielen, wurden in der 90. Minute von den schnellen Angriffen der Frankenfelser überrumpelt. Juraj Kroslak und Jonas Niederer schossen in der Nachspielzeit zwei weitere Tore und besiegelten damit den 4:1-Endstand für den FCU Frankenfels.

Der FCU Frankenfels/Schwarzenbach zeigte eine starke Leistung, dominierte das Spiel über weite Strecken und nutzte die entscheidenden Momente, um den Sieg sicherzustellen. Die Erlaufer hingegen müssen sich trotz ihres Kampfgeistes und der zwischenzeitlichen Hoffnung auf ein Unentschieden geschlagen geben. Mit diesem Sieg setzt der Fußballclub Union Frankenfels ein deutliches Zeichen.

2. Klasse Yspertal/AV: FCU Frankenfels : SV Erlauf - 4:1 (1:0)

93 Jonas Niederer 4:1

91 Juraj Kroslak 3:1

82 Michal Kaluha 2:1

81 Matus Loskot 1:1

15 Jonas Niederer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.