Unentschieden: SV Yspertal und SG Waldhausen/Gloxwald teilen die Punkte

Spielberichte

Details Montag, 20. Mai 2024 02:31

Ein packendes Fußballspiel fand am Sonntag in der 23. Runde der 2. Klasse Yspertal/AV statt, bei dem sich der SV Yspertal und die SG Waldhausen/Gloxwald mit einem 2:2 Unentschieden trennten. Die Partie, die über volle 95 Minuten ging, war geprägt von dramatischen Wendungen und zeigte einmal mehr, dass im Fußball alles möglich ist.

Früher Vorsprung für Waldhausen/Gloxwald

Bereits in der ersten Halbzeit setzten die Gäste aus Waldhausen ein klares Zeichen. Simon Freinschlag brachte die SG Waldhausen/Gloxwald in der 36. Minute mit 1:0 in Führung. Der Torschütze nutzte eine Unachtsamkeit in der Yspertaler Abwehr und schloss gekonnt ab. Trotz einiger Bemühungen von SV Yspertal, den Ausgleich noch vor der Halbzeit zu erzielen, blieb es bei der Führung für die Gäste.

Abseitstor durch Sponseiler Elias (60.)! Flo Ballwein, Ticker-Reporter

Die zweite Halbzeit begann ähnlich, mit einem weiteren Schock für die Heimmannschaft. Florian Haider erhöhte in der 70. Minute auf 0:2 für Waldhausen/Gloxwald. Dieses Tor fiel nach einer Serie von schnellen Pässen, die die Abwehr der Yspertaler durchbrachen, und Haider ließ dem Torwart keine Chance.

Yspertal kämpft sich zurück

Die Reaktion des SV Yspertal ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Markus Affengruber wurde zum Helden für die Heimmannschaft, als er in der 77. Minute das erste Tor für sein Team erzielte. Mit einem kräftigen Schuss ins untere Eck verkürzte er auf 1:2 und brachte neue Hoffnung in die Reihen der Yspertaler Fans.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Affengruber in der letzten regulären Spielminute erneut zuschlug. In der 90. Minute traf er zum 2:2-Ausgleich und sorgte damit für großen Jubel unter den Heimfans. Dieses Tor war das Ergebnis einer ausgezeichneten Teamleistung und einer präzisen Vorlage, die Affengruber perfekt verwertete.

Trotz weiterer Anstrengungen beider Mannschaften in der fünfminütigen Nachspielzeit blieb es beim Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und konnten mit dem Punktgewinn letztlich zufrieden sein. Der SV Yspertal bewies Moral, indem er einen Zwei-Tore-Rückstand aufholte, während Waldhausen/Gloxwald sicherlich über die verpassten Chancen zur Spielentscheidung nachdenken wird.

Das Unentschieden spiegelt die Leistung beider Teams in einem Spiel wider, das die Fans sicherlich nicht so schnell vergessen werden. Mit diesem Ergebnis bleiben beide Mannschaften in der Tabelle der 2. Klasse eng beieinander.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Yspertal : Waldhausen/Gloxwald - 2:2 (0:1)

96 Markus Affengruber 2:2

77 Markus Affengruber 1:2

70 Florian Haider 0:2

36 Simon Freinschlag 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.