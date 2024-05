FCU Frankenfels triumphiert mit einem beeindruckenden 7:0 gegen SKV St. Oswald

Spielberichte

Details Montag, 20. Mai 2024 02:36

Ein Fußballfest erlebten die Zuschauer im Spiel zwischen dem FCU Frankenfels und dem SKV St. Oswald. In einer einseitigen Partie der 23. Runde der 2. Klasse Yspertal/AV dominierten die Frankenfelser das Spiel von Anfang an und sicherten sich einen klaren 7:0 Sieg.

Explosiver Start für die Frankenfelser

Schon in der ersten Minute, direkt nach dem Anpfiff, zeigten die Frankenfelser ihre Angriffsabsichten. Michal Kaluha erzielte das erste Tor und brachte den FCU Frankenfels früh in Führung. Der frühe Treffer setzte den Ton für den Rest des Spiels und zeigte die Überlegenheit des Fußballclub Union Frankenfels. Nur zehn Minuten später baute Juraj Kroslak die Führung weiter aus. Mit einem eindrucksvollen Schuss ins Netz ließ er den Torwart des SKV St. Oswald chancenlos und machte das 2:0.

Nicht nachlassend und weiterhin druckvoll agierend, setzte Juraj Kroslak seinen beeindruckenden Auftritt fort. In der 24. Minute traf er erneut und erhöhte auf 3:0 für die Frankenfelser. Das Heimteam dominierte die erste Halbzeit vollständig und kurz vor der Pause, in der 45. Minute, gelang Kroslak sein dritter Treffer des Tages, was den Halbzeitstand auf 4:0 schraubte.

Zweite Halbzeit: Frankenfels lässt nicht locker

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem Tor für den FCU Frankenfels. Michal Kaluha zeigte erneut seine Klasse und traf in der 60. Minute zum 5:0. Damit nicht genug, denn nur vier Minuten später erzielte Juraj Kroslak sein viertes Tor des Spiels und brachte das Score auf ein erdrückendes 6:0.

Die Mannschaft des SKV St. Oswald schien überwältigt und konnte kaum Gegenwehr leisten. Die Frankenfelser spielten weiterhin ihr Spiel und kontrollierten sowohl den Ball als auch das Feld. In der 86. Minute setzte Bernhard Bichler den Schlusspunkt unter dieses Fußballspektakel. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck erzielte er das siebte und letzte Tor des Spiels. Die Fans des FCU Frankenfels jubelten über eine herausragende Leistung ihrer Mannschaft, die mit einem klaren 7:0 Erfolg endete.

Als das Spiel in der 90. Minute abgepfiffen wurde, beendete es eine Demonstration der Stärke und Effizienz vonseiten des FCU Frankenfels. Der SKV St. Oswald hingegen musste eine schwere Niederlage hinnehmen und sich von den Frankenfelsern in allen Aspekten des Spiels übertreffen lassen.

2. Klasse Yspertal/AV: FCU Frankenfels : St. Oswald - 7:0 (4:0)

86 Bernhard Bichler 7:0

64 Juraj Kroslak 6:0

60 Michal Kaluha 5:0

45 Juraj Kroslak 4:0

24 Juraj Kroslak 3:0

11 Juraj Kroslak 2:0

3 Michal Kaluha 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.