Kantersieg: SV Krummnußbaum dominiert im Derby gegen SV Erlauf

Details Samstag, 25. Mai 2024 19:03

Im Lokalderby der 2. Klasse Yspertal/AV zeigte der SV Krummnußbaum eine beeindruckende Leistung und ließ dem Gastgeber SV Erlauf keine Chance. Mit einem fulminanten 8:1 setzten sich die Gäste durch und hinterließen einen bleibenden Eindruck auf dem Spielfeld und bei den Zuschauern. Das Spiel, das mit großer Spannung erwartet wurde, entwickelte sich schnell zu einer einseitigen Angelegenheit, bei der der SV Krummnußbaum von Beginn an das Zepter in die Hand nahm.

Überwältigender Start für Krummnußbaum

Die Gäste verschwendeten keine Zeit und eröffneten das Torfeuerwerk bereits in der 10. Minute durch einen treffsicheren Schuss von Bruno Cernansky, der das 0:1 markierte. Der frühe Rückstand schockierte die Erlaufer, die nur wenige Augenblicke zuvor ihre erste große Chance des Spiels verzeichnet hatten. Doch Krummnußbaum ließ nicht locker und baute den Vorsprung in der 18. und 25. Minute durch weitere Tore von Cernansky aus, der eine herausragende Leistung zeigte und die Abwehr der Heimmannschaft immer wieder in Verlegenheit brachte. Der Halbzeitstand von 0:4 war ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr die Gäste das Spiel dominierten.

Keine Erholung für Erlauf in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte Krummnußbaum dort an, wo sie aufgehört hatten. In der 52. Minute erhöhte Cernansky nach einem Fehler des Erlaufer Torwarts auf 0:5. Die Erlaufer hatten sichtlich Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und ihre wenigen Chancen zu nutzen. Erst in der 76. Minute gelang es Matus Loskot, den Ehrentreffer zum 1:6 zu erzielen. Doch die Freude währte nicht lange, denn Krummnußbaum antwortete nur drei Minuten später mit einem weiteren Tor von Schmidinger, gefolgt von einem letzten Treffer in der 89. Minute durch Cernansky, der den Endstand von 1:8 besiegelte.

