USV Ferschnitz dominiert Waldhausen/Gloxwald mit 4:1

In einem packenden Duell der 2. Klasse Yspertal/AV setzte sich der USV Ferschnitz überzeugend mit 4:1 gegen den Sportclub Union Waldhausen durch. Schon in den ersten Spielminuten dominierten die Ferschnitzer und legten den Grundstein für ihren klaren Sieg. Während Waldhausen/Gloxwald sich bemühte, den Anschluss zu halten, erwies sich die Offensive des USV Ferschnitz als zu stark.

Blitzstart der Ferschnitzer

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den USV Ferschnitz. Bereits in der ersten Minute, kaum dass der Anpfiff ertönt war, konnte Bernhard Zehetner das erste Tor des Abends erzielen. Dieser frühe Treffer brachte die Gastgeber sofort in eine komfortable Ausgangsposition und setzte die Waldhausener unter Druck. Zehetner zeigte dabei seine ganze Klasse und ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance.

Die Ferschnitzer ließen nicht nach und erhöhten den Druck auf die Abwehr von Waldhausen/Gloxwald. In der 18. Minute war es dann Milan Vukovic, der nach einer schönen Kombination das 2:0 für den USV Ferschnitz erzielte. Vukovic nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Defensive der Gäste eiskalt aus und baute die Führung weiter aus. Mit diesem Treffer konnte sich der Union Sportverein Ferschnitz etwas entspannen und das Spiel kontrollierter angehen.

Die erste Halbzeit endete somit mit einer verdienten 2:0-Führung für den USV Ferschnitz. Waldhausen/Gloxwald konnte sich in der ersten Hälfte kaum nennenswerte Chancen erarbeiten und musste sich auf eine starke Defensivarbeit konzentrieren, um nicht noch höher in Rückstand zu geraten.

Waldhausen/Gloxwald kämpft, doch Ferschnitz bleibt überlegen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte Waldhausen/Gloxwald mit frischen Kräften ins Spiel zurückzukommen. Der Trainer wechselte in der 46. Minute Jonas Veigl für Sebastian Elser ein, um neuen Schwung in die Offensive zu bringen. Doch es waren die Gäste, die den nächsten Treffer erzielten. In der 49. Minute verwandelte Michael Winkler einen Elfmeter souverän zum 2:1 und brachte Waldhausen/Gloxwald zurück ins Spiel. Diese Szene war für einen kurzen Moment ein Hoffnungsschimmer für die Waldhausener.

Doch die Ferschnitzer ließen sich nicht beirren und setzten ihr druckvolles Spiel fort. In der 57. Minute war es erneut Bernhard Zehetner, der das 3:1 für den USV Ferschnitz erzielte. Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellte er den alten Abstand wieder her und zerstörte die Hoffnungen der Gäste auf eine Aufholjagd. Die Ferschnitzer bewiesen einmal mehr ihre Effizienz vor dem Tor und nutzten ihre Chancen konsequent.

In der 67. Minute brachte der Trainer des USV Ferschnitz Michael Lochner für Bastian Weinzierl ins Spiel, um die Offensive weiter zu beleben. Lochner bedankte sich für das Vertrauen auf seine Weise. In der 90. Minute erzielte er das 4:1 und setzte den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung seines Teams. Der Union Sportverein Ferschnitz zeigte in dieser Partie eindrucksvoll, warum sie zu den stärksten Teams der Liga gehören.

Das Spiel endete schließlich nach 93 Minuten mit einem klaren 4:1-Sieg für den USV Ferschnitz. Die Waldhausener hatten in der zweiten Halbzeit zwar einige gute Ansätze gezeigt, konnten jedoch die starke Defensive der Ferschnitzer nicht ernsthaft gefährden. Somit festigte der USV Ferschnitz seine Position in der 2. Klasse Yspertal/AV und schickte eine klare Botschaft an die Konkurrenz.

2. Klasse Yspertal/AV: USV Ferschnitz : Waldhausen/Gloxwald - 4:1 (2:0)

92 Michael Lochner 4:1

57 Bernhard Zehetner 3:1

49 Michael Winkler 2:1

18 Milan Vukovic 2:0

1 Bernhard Zehetner 1:0

