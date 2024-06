Überragender Sieg für FCU Frankenfels: SG Ardagger / Viehdorf III 1c unterliegt deutlich

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:29

In der 25. Runde der 2. Klasse Yspertal/AV trafen die Mannschaften SG Ardagger / Viehdorf III 1c und FCU Frankenfels/Schwarzenbach aufeinander. Die Partie endete mit einem klaren 1:4-Sieg für die Gäste. Schon früh in der Begegnung zeichnete sich ab, dass die Frankenfelser das Spiel dominieren würden. Trotz eines späten Ehrentreffers für die Heimmannschaft blieb der Ausgang der Partie eindeutig.

Blitzstart der Frankenfelser

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Kaum hatten sich die Zuschauer gesetzt, da fiel bereits das erste Tor. In der ersten Spielminute erzielte Juraj Kroslak das 0:1 für den FCU Frankenfels. Nur eine Minute später legten die Gäste nach: Oliver Tröstl erhöhte auf 0:2 und stellte damit die Weichen frühzeitig auf Sieg.

Frankenfels sehr überlegen!

Der SG Ardagger / Viehdorf III 1c war offensichtlich von der Aggressivität und Effizienz der Frankenfelser überrascht und fand zunächst kein Mittel, um die Angriffe der Gäste zu stoppen. Das frühe Zwei-Tore-Polster gab dem FCU Frankenfels die nötige Ruhe und Sicherheit, das Spiel weiter zu kontrollieren.

Überlegenheit der Gäste setzt sich fort

In der 21. Minute zeigte sich einmal mehr die Dominanz der Frankenfelser. Kommentatoren beschrieben die Gäste als "sehr überlegen", was sich auch im weiteren Spielverlauf bestätigen sollte. Die Heimmannschaft konnte in dieser Phase des Spiels kaum eigene Akzente setzen und war weitestgehend mit Defensivarbeit beschäftigt.

In der 30. Minute schraubte Michal Kaluha das Ergebnis auf 0:3. Dieses Tor war ein weiterer Nackenschlag für den SG Ardagger / Viehdorf III 1c, der sich trotz engagiertem Einsatz nicht wirklich befreien konnte. Mit diesem klaren Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

Matthias Maurhart trifft für die Heimmannschaft

Auch in der zweiten Hälfte blieb der FCU Frankenfels die dominierende Mannschaft. In der 71. Minute erzielte Juraj Kroslak sein zweites Tor des Tages und baute die Führung auf 0:4 aus. Das Spiel schien zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden, doch die SG Ardagger / Viehdorf III 1c gab sich nicht kampflos geschlagen.

Nur eine Minute nach dem vierten Tor der Gäste gelang Matthias Maurhart der Ehrentreffer für die Heimmannschaft. Mit seinem Treffer zum 1:4 konnte er den Rückstand etwas verkürzen, doch das Spiel war bereits in der 72. Minute so gut wie gelaufen.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte. Der FCU Frankenfels verwaltete den Vorsprung souverän und ließ nichts mehr anbrennen. Die Partie endete schließlich mit einem deutlichen 1:4 zugunsten der Gäste, die sich somit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichern konnten.

2. Klasse Yspertal/AV: SG Ardagger / Viehdorf III 1c : FCU Frankenfels - 1:4 (0:3)

72 Matthias Maurhart 1:4

71 Juraj Kroslak 0:4

30 Michal Kaluha 0:3

2 Oliver Tröstl 0:2

1 Juraj Kroslak 0:1

Details

