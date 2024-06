SV Kleinpöchlarn dominiert USC Maria Taferl mit 4:0

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:30

In einem mit Spannung erwarteten Match der 25. Runde der 2. Klasse Yspertal/AV traf der Union Sportclub Maria Taferl auf den Sportverein Kleinpöchlarn. Während die erste Halbzeit noch torlos blieb, setzte sich der SV Kleinpöchlarn in der zweiten Hälfte durch und gewann letztlich deutlich mit 4:0. Miroslav Ronec und Mihai-Lucian Foca waren die spielentscheidenden Akteure, die für alle Tore der Gäste verantwortlich zeichneten.

Erste Halbzeit: Kampf und Taktik

Von Beginn an war klar, dass beide Mannschaften mit hohem Einsatz agieren würden. Das Spiel wurde um 18:30 Uhr angepfiffen, und beide Teams gingen energisch in die Zweikämpfe. Der USC Maria Taferl versuchte, mit einer kompakten Defensive die Offensivbemühungen des SV Kleinpöchlarn zu stoppen. Die Gäste aus Kleinpöchlarn hingegen drängten von Anfang an nach vorne und setzten auf eine aggressive Spielweise.

In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer ein intensives Spiel, jedoch blieben klare Torchancen Mangelware. Der USC Maria Taferl zeigte sich defensiv gut organisiert und ließ nur wenige Möglichkeiten für die Gäste zu. Auch der SV Kleinpöchlarn tat sich schwer, die Abwehrreihen des Heimteams zu durchbrechen. So ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Ronec und Foca schießen Kleinpöchlarn zum Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den SV Kleinpöchlarn. Bereits in der 50. Minute gelang Miroslav Ronec das 1:0. Nach einer gelungenen Kombination im Mittelfeld setzte sich Ronec gekonnt gegen die Verteidiger des USC Maria Taferl durch und netzte ein. Der Führungstreffer gab den Gästen merklich Auftrieb, während der USC Maria Taferl nun mehr riskieren musste.

Nur acht Minuten später, in der 58. Minute, war es erneut Miroslav Ronec, der den Ball im Tor des USC Maria Taferl unterbrachte. Eine präzise Flanke von der rechten Seite fand Ronec, der ohne zu zögern den Ball zum 2:0 verwandelte. Der Doppelschlag innerhalb weniger Minuten brachte den SV Kleinpöchlarn in eine komfortable Position.

In der 80. Minute folgte der nächste Streich der Gäste. Wieder war es Miroslav Ronec, der seinen Hattrick perfekt machte und das 3:0 erzielte. Diesmal war es ein kraftvoller Schuss aus der Distanz, der im Netz des USC Maria Taferl einschlug. Die Abwehr des Heimteams wirkte nun zunehmend überfordert, und es war klar, dass der SV Kleinpöchlarn die drei Punkte mit nach Hause nehmen würde.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Mihai-Lucian Foca in der 89. Minute. Mit einem eleganten Solo durch die Verteidigung des USC Maria Taferl erzielte Foca das 4:0 und machte den deutlichen Sieg perfekt. Kurz darauf, in der 90. Minute, pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und der SV Kleinpöchlarn konnte einen verdienten Auswärtssieg feiern.

Mit diesem klaren Erfolg festigte der SV Kleinpöchlarn seine elfte Position in der Liga, während der USC Maria Taferl sich auf die kommenden Spiele konzentrieren muss, um wieder Punkte zu sammeln.

2. Klasse Yspertal/AV: USC Maria Taferl : SV Kleinpöchlarn - 0:4 (0:0)

89 Mihai-Lucian Foca 0:4

80 Miroslav Ronec 0:3

58 Miroslav Ronec 0:2

50 Miroslav Ronec 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.