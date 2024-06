Cernansky-Fünferpack bei Krummnussbaumer Schützenfest

Spielberichte

Der SKV St. Oswald hat in der letzten Runde der 2. Klasse Yspertal/AV gegen den SV Krummnußbaum eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Bereits zur Halbzeit lag das Team mit 0:3 zurück. In der zweiten Halbzeit baute der Sportverein Krummnußbaum die Führung kontinuierlich aus und siegte letztlich mit 8:0. Besonders auffällig war Bruno Cernansky, der nicht weniger als fünf Tore erzielte und die St. Oswalder Abwehr vor große Probleme stellte.

Cernansky mit lupenreinem Hattrick binnen acht Minuten

Das Spiel begann mit einer kurzen Verzögerung, doch ab der ersten Minute zeigte der SV Krummnußbaum seine spielerische Dominanz. Bereits nach wenigen Minuten kam es zu gefährlichen Aktionen, wobei Christoph Schmidinger und Samuel Korenacka die ersten Chancen für die Gäste hatten. In der 17. Minute hatte der SKV St. Oswald seine erste nennenswerte Gelegenheit durch Miroslav Pastorek, dessen Schuss vom Torhüter Kaufmann gehalten wurde.

Doch in der 35. Minute gelang Krummnußbaum der erste Treffer des Abends. Bruno Cernansky, der bereits mehrfach gefährlich vor dem Tor aufgetaucht war, erzielte das 0:1. Nur drei Minuten später legte Cernansky nach und erhöhte auf 0:2. Die Abwehr des SKV hatte große Probleme, den schnellen Angreifer zu stoppen. Kurz vor der Halbzeitpause machte Cernansky seinen lupenreinen Hattrick perfekt und erzielte das 0:3.

Der SKV St. Oswald hatte in der ersten Halbzeit nur wenige Chancen und konnte die Krummnußbaumer Abwehr selten unter Druck setzen. Die Gäste hingegen nutzten ihre Möglichkeiten eiskalt aus und gingen mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Krummnußbaum legt fünf Tore nach

In der zweiten Halbzeit setzte der SV Krummnußbaum seinen offensiven Spielstil fort. Obwohl St. Oswald zu Beginn der zweiten Hälfte etwas mutiger agierte, waren es erneut die Gäste, der das Spiel bestimmten. In der 56. Minute gab es eine kurze Phase, in der die Heimischen etwas besser ins Spiel fanden, doch die Gäste schalteten schnell wieder einen Gang hoch.

In der 72. Minute erzielte Cernansky seinen vierten Treffer des Abends und stellte auf 0:4. Nur zwei Minuten später erhöhte Krummnußbaum abermals durch Cernansky auf 0:5. In der 77. Minute fiel das nächste Tor, Christoph Schmidinger machte das halbe Dutzend voll. Die Gäste spielten weiter druckvoll und ließen dem SKV kaum Raum zur Entfaltung.

Die letzten Minuten des Spiels gehörten erneut dem Sportverein Krummnußbaum. In der 80. Minute erzielte Stefan Grossberger mit einem sehenswerten Weitschuss das 0:7. Kurz vor Ende der Partie traf Markus Gratzer mit einem präzisen Schuss ins untere Eck zum 0:8-Endstand.

Der SKV St. Oswald hatte in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegenzusetzen und geriet letztendlich böse unter die Räder. Der Sportverein Krummnußbaum zeigte eine beeindruckende Leistung und beendete die Saison als Vizemeister.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 (19226 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.