SU Bischofstetten triumphiert mit 4:0 gegen Waldhausen/Gloxwald

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:23

In einem einseitigen Spiel der 26. Runde in der 2. Klasse Yspertal/AV dominierte die SU Bischofstetten den Sportclub Union Waldhausen und erzielte einen souveränen 4:0-Auswärtssieg. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste komfortabel mit 3:0 und ließen den Waldhausenern kaum Chancen. Besonders auffällig war die treffsichere Offensive der Bischofstettener, die jede sich bietende Gelegenheit eiskalt nutzte.

Blitzstart von SU Bischofstetten

Kaum hatte Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, da schlug die Sportunion Bischofstetten bereits zu. In der 5. Minute eröffnete Jakub Slowik den Torreigen und stellte früh die Weichen auf Sieg für sein Team. Die Gastgeber aus Waldhausen wirkten geschockt und fanden zunächst keine Mittel, um dem Druck der Bischofstettener standzuhalten.

Viele gute Möglichkeiten fürd Auswärtsmannschaft, Hochgatterer hält aber gut! Erling_Bauer2.0, Ticker-Reporter

Die Gäste ließen nicht locker und erhöhten den Druck auf die Defensive der Waldhausener. In der 24. Minute war es Ondrej Gabor, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Waldhausen/Gloxwald versuchte sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen und kam in der Folge zu einigen Chancen. Besonders in der 31. Minute hatten die Waldhausener mehrere Möglichkeiten, den Anschlusstreffer zu erzielen, scheiterten jedoch an der starken Abwehr der SU Bischofstetten.

Nur wenige Minuten später, in der 35. Minute, war es erneut die Offensive der Gäste, die zuschlug. Davor Saric erhöhte mit einem präzisen Schuss auf 3:0 und sorgte damit bereits vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. Kurz darauf bekam Bischofstetten noch eine gute Freistoßposition, die jedoch ungenutzt blieb. So ging es mit einem komfortablen Vorsprung für die Gäste in die Pause.

Waldhausen/Gloxwald ohne Durchschlagskraft

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte die Sportunion Bischofstetten das Geschehen. Die Waldhausener bemühten sich zwar um den Ehrentreffer, doch selbst in aussichtsreichen Situationen fehlte das nötige Quäntchen Glück. Ein Beispiel dafür war die 55. Minute, in der Haider Flo alleine vor dem Tor auftauchte, jedoch nur den gegnerischen Torhüter traf.

In der 78. Minute setzte SU Bischofstetten schließlich den Schlusspunkt. Artur Minin erzielte das 4:0 und machte den deutlichen Sieg perfekt. Die Defensive der Waldhausener war einmal mehr machtlos gegen die konsequent vorgetragenen Angriffe der Gäste. Auch in den letzten Minuten des Spiels konnte der Sportclub Union Waldhausen keinen Ehrentreffer mehr erzielen.

Als der Schlusspfiff ertönte, stand ein deutliches 4:0 für die SU Bischofstetten auf der Anzeigetafel. Die Gäste hatten von Beginn an das Spiel dominiert und ließen den Waldhausenern kaum eine Chance. Während Bischofstetten drei Punkte einfahren konnte, musste Waldhausen/Gloxwald eine bittere Heimniederlage hinnehmen.

2. Klasse Yspertal/AV: Waldhausen/Gloxwald : Bischofstetten - 0:4 (0:3)

78 Artur Minin 0:4

35 Davor Saric 0:3

24 Ondrej Gabor 0:2

5 Jakub Slowik 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.