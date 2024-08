SV Pöchlarn-Golling triumphiert mit 3:1 über SG Ardagger/Viehdorf II

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 20:52

In der 13. Runde der 2. Klasse Yspertal/AV (NÖ) setzte sich der SV Pöchlarn-Golling gegen die SG Ardagger/Viehdorf II mit einem überzeugenden 3:1-Sieg durch. Die Heimmannschaft legte einen Blitzstart hin und ging früh in Führung. Trotz eines vorübergehenden Comebacks der Gäste konnte der Sportverein Pöchlarn-Golling das Spiel am Ende für sich entscheiden.

Blitzstart für den SV Pöchlarn-Golling

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 6. Minute ging der SV Pöchlarn-Golling durch ein Tor von Andre Zauchinger mit 1:0 in Führung. Zauchinger nutzte eine sich bietende Gelegenheit eiskalt und brachte seine Mannschaft früh auf die Siegerstraße. Die Gäste aus Ardagger/Viehdorf waren von dem schnellen Rückstand sichtlich überrascht und hatten Mühe, ins Spiel zu finden.

In der 32. Minute folgte der nächste Rückschlag für die SG Ardagger/Viehdorf II. Joey Hochenauer erzielte das 2:0 für den Sportverein Pöchlarn-Golling. Die Gastgeber gingen mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause, während die Gäste dringend Antworten finden mussten.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigten die Gäste mehr Kampfgeist und drängten auf den Anschlusstreffer. In der 62. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt. Patrick Seisenbacher traf zum 2:1 und brachte die SG Ardagger/Viehdorf II wieder ins Spiel. Doch die Freude währte nur kurz, denn der SV Pöchlarn-Golling ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.

Die Gastgeber verteidigten ihre Führung mit Geschick und hatten in der 69. Minute Glück, als eine Großchance der SG Ardagger/Viehdorf II ungenutzt blieb. Auch eine Trinkpause in der 71. Minute konnte den Spielfluss der Partie nicht entscheidend beeinflussen. Im dritten Drittel waren die Gäste zwar die klar bessere Mannschaft, doch der Sportverein Pöchlarn-Golling hielt dem Druck stand.

In der 81. Minute gelang dem SV Pöchlarn-Golling schließlich die Entscheidung. Philipp Haunschmid erzielte das 3:1 und stellte damit den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SV Pöchlarn-Golling. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und konnten die wichtigen drei Punkte zu Hause behalten.

2. Klasse Yspertal/AV: Pöchlarn-Golling : Ardagger/Viehdorf II - 3:1 (2:0)

81 Philipp Haunschmid 3:1

62 Patrick Seisenbacher 2:1

32 Joey Hochenauer 2:0

6 Andre Zauchinger 1:0

