Spektakuläre Aufholjagd: SG Ardagger/Viehdorf II erkämpft sich ein 3:3 gegen SV Erlauf

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 10:05

In einem aufregenden Spiel, vor rund 70 Zuschauern, in der 2. Klasse Yspertal/AV (NÖ) sicherte sich die SG Ardagger/Viehdorf II ein dramatisches 3:3-Unentschieden gegen den SV Erlauf. Nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit schien das Spiel bereits entschieden, doch eine furiose zweite Halbzeit der Heimelf führte schließlich zum verdienten Ausgleich in der Nachspielzeit.

Erste Halbzeit: SV Erlauf dominiert

Das Spiel begann mit einem unglücklichen Eigentor von Matthias Temper in der 8. Minute, welches dem SV Erlauf die frühe Führung bescherte. Der Sportverein Erlauf nutzte den Rückenwind und erhöhte in der 32. Minute durch Martin Blaho auf 0:2. Die SG Ardagger/Viehdorf II hatte zwar einige Chancen, jedoch fehlte die Präzision im Abschluss. So ging beispielsweise ein Freistoß aus 25 Metern in der 36. Minute deutlich über das Tor. Auch in den Minuten 39, 41 und 42 verzeichnete die Heimelf Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

Die Erlaufer verteidigten geschickt und ließen kaum gefährliche Aktionen zu. In der 40. Minute hatte der SV Erlauf eine weitere Möglichkeit, doch eine Luftmasche verhinderte das Tor. Bis zur Halbzeit konnten die Gäste ihre Führung souverän behaupten und gingen mit einem komfortablen 0:2 in die Pause.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd und dramatisches Finale

Nach Wiederanpfiff legte die SG Ardagger/Viehdorf II direkt mit viel Schwung los und drängte auf den Anschlusstreffer. In der 47. Minute startete die Heimelf eine erste Angriffswelle, die jedoch noch nicht von Erfolg gekrönt war. Doch dann kam es in der 60. Minute: Thomas Klaus brachte den SG Ardagger/Viehdorf II mit einem Kopfballtor zum 1:2 wieder ins Spiel zurück. Kurz darauf stellte Fabian De Monte vom SV Erlauf in der 61. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her, als er einen Schuss ins lange Eck zum 1:3 verwandelte.

Das Spiel entwickelte sich zu einem spannenden Schlagabtausch. In der 77. Minute traf Andreas Lindenhofer zum 2:3 und verkürzte somit den Rückstand für die Heimelf erneut. Die Erlaufer begannen auf Zeit zu spielen und versuchten ihren knappen Vorsprung zu verteidigen. Es schien, als könnten sie den Sieg über die Zeit retten, doch die SG Ardagger/Viehdorf II gab nicht auf und drängte weiter auf den Ausgleich.

In der 85. Minute war die Heimelf deutlich am Drücker, während die Gäste nur noch verteidigten und gelegentlich Entlastungsangriffe starteten. Schließlich kam es in der Nachspielzeit zur entscheidenden Szene: Michael Steinbichler erzielte in der 94. Minute per Kopf den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 3:3. Der Torhüter konnte den Ball nicht mehr entscheidend abwehren und so endete das Spiel nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem leistungsgerechten Unentschieden.

Die Zuschauer erlebten ein packendes Fußballspiel, das von Kampfgeist und Leidenschaft geprägt war. Trotz des Rückstands zur Halbzeit zeigte die SG Ardagger/Viehdorf II eine beeindruckende Moral und erkämpfte sich am Ende noch einen Punkt. Beide Teams können aus dieser Partie wichtige Erkenntnisse ziehen und sich auf die kommenden Aufgaben in der Liga vorbereiten.

2. Klasse Yspertal/AV: Ardagger/Viehdorf II : SV Erlauf - 3:3 (0:2)

94 Michael Steinbichler 3:3

77 Andreas Lindenhofer 2:3

61 Fabian De Monte 1:3

60 Thomas Klaus 1:2

32 Martin Blaho 0:2

8 Eigentor durch Matthias Temper 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.