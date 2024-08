FCU Neustadtl triumphiert in spannender Partie gegen SKV St. Oswald

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 11:46

In einem packenden Spiel in der 2. Klasse Yspertal/AV setzte sich der FCU Neustadtl gegen den SKV St. Oswald mit 3:1 durch. Schon früh konnten die knapp 100 Zuschauer Tore auf beiden Seiten bejubeln, und das Spiel hielt bis zur letzten Minute viele spannende Momente bereit. Insbesondere die Leistung von Emrah Yaman und Attila Benjamin Varga stach für die Gäste hervor.

Furioser Start und frühe Tore

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 8. Minute ging der SKV St. Oswald durch Rene Kriska in Führung. Kriska setzte sich gegen die Abwehr von Neustadtl durch und brachte die Heimelf mit 1:0 in Front. Doch die Freude der Gastgeber währte nur kurz. Schon zwei Minuten später, in der 10. Minute, gelang Florian Winninger der Ausgleich für den FCU Neustadtl. Winninger traf souverän per Strafstoß und stellte auf 1:1.

Die erste Halbzeit verlief weiterhin intensiv, beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne und erspielten sich Chancen. Dennoch blieb es bis zur Pause bei diesem ausgeglichenen Zwischenstand von 1:1.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenso energisch wie die erste. In der 53. Minute war es Attila Benjamin Varga, der den FCU Neustadtl erneut in Führung brachte. Durch einen sicher verwandelten Elfmeter erzielte Varga das 1:2 und brachte die Gäste somit auf die Siegerstraße. Der SKV St. Oswald war nun gefordert, das Spiel wieder auszugleichen.

Die Situation für die Gastgeber verschärfte sich in der 80. Minute, als Jürgen Schauer die Gelb-Rote Karte sah und somit den Platz verlassen musste. Der SKV St. Oswald musste die letzten Minuten der Partie in Unterzahl bestreiten, was die Aufgabe, den Ausgleich zu erzielen, noch schwieriger machte. Der FCU Neustadtl nutzte die numerische Überlegenheit und spielte weiterhin nach vorne.

In der letzten Spielminute, der 91. Minute, sorgte Emrah Yaman für die endgültige Entscheidung. Mit seinem Treffer zum 1:3 besiegelte er den Sieg für den FCU Neustadtl. Der Treffer fiel nach einem schönen Angriff, den Yaman gekonnt abschloss.

Mit diesem Erfolg startet der FCU Neustadtl erfolgreich in die neue Saison der 2. Klasse Yspertal/AV und sammelt die ersten wichtigen Punkte. Der SKV St. Oswald hingegen muss sich nach der Auftaktniederlage schnell wieder aufrappeln, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

2. Klasse Yspertal/AV: St. Oswald : Neustadtl - 1:3 (1:1)

91 Emrah Yaman 1:3

53 Attila Benjamin Varga 1:2

10 Florian Winninger 1:1

8 Rene Kriska 1:0

