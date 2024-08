Derby-Debakel: SV Krummnußbaum unterliegt SV Pöchlarn-Golling deutlich

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 08:53

Im Derby der 2. Klasse Yspertal/AV (NÖ) zwischen dem SV Krummnußbaum und dem SV Pöchlarn-Golling setzten sich die Gäste klar und deutlich mit 5:0 durch. Bereits zur Halbzeit führte der Sportverein Pöchlarn-Golling, vor gut 250 Zuschauern, mit 2:0, bevor sie in der zweiten Hälfte ihre Dominanz weiter ausbauten und das Spiel mit einem Kantersieg beendeten.

Frühe Führung für Pöchlarn-Golling

Das Spiel begann mit einem schnellen Vorstoß des SV Pöchlarn-Golling, was die Marschrichtung der Partie andeutete. Schon in der 18. Minute erzielte Andre Zauchinger das erste Tor der Gäste, nachdem er einen hohen Ball aus der Drehung verwandelt hatte. Der SV Krummnußbaum versuchte, darauf zu reagieren, doch ihre Abschlüsse, wie der von Schmidinger in der 30. Minute, stellten kein großes Problem für den Keeper Gallenbacher dar.

In der 26. Minute erhöhte Jan Dörr auf 2:0 für den SV Pöchlarn-Golling. Dörr traf nach einer Ecke sehenswert ins rechte Kreuzeck. Diese Führung spiegelte den Spielverlauf wider, denn die Gäste hatten mehr vom Spiel und waren gefährlicher in ihren Aktionen. Der SV Krummnußbaum konnte bis zur Halbzeitpause keine nennenswerten Chancen herausspielen, sodass es mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine ging.

Pöchlarn-Golling dominiert die zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel setzte der SV Pöchlarn-Golling seine starke Leistung fort. In der 55. Minute traf Joey Hochenauer per Freistoß zum 3:0. Die Defensive des SV Krummnußbaum fand kein Mittel gegen die Angriffe der Gäste. Nur zwei Minuten später, in der 57. Minute, erhöhte Benjamin Schlöglhofer auf 4:0, bevor Hochenauer in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends das 5:0 markierte. Innerhalb von nur drei Minuten schoss der SV Pöchlarn-Golling drei Tore und machte damit endgültig den Deckel auf die Partie.

Der SV Krummnußbaum konnte nur noch wenig entgegensetzen. Ein Lattentreffer von Helmut Schmidinger in der 72. Minute blieb eine der wenigen nennenswerten Aktionen der Hausherren in der zweiten Hälfte. Auch Zauchinger versuchte es in der 82. Minute erneut, doch sein Schuss landete genau in den Händen von Torwart Jan Kaufmann.

In der 83. Minute versuchte es Zauchinger noch einmal, doch auch dieser Schuss blieb ungefährlich. Die Partie plätscherte in den letzten Minuten dahin, und es tat sich nicht mehr viel. Der Schlusspfiff erfolgte nach sechs Minuten Nachspielzeit. Der SV Krummnußbaum musste eine herbe Niederlage hinnehmen und zeigte insgesamt eine enttäuschende Leistung. Der SV Pöchlarn-Golling hingegen konnte einen verdienten Derbysieg feiern.

Mit diesem deutlichen 5:0-Sieg im Derby unterstrich der SV Pöchlarn-Golling seine Ambitionen in der Liga und setzte ein Ausrufezeichen. Der SV Krummnußbaum hingegen wird sich steigern müssen, um im nächsten Derby erfolgreicher abzuschneiden.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Krummnußbaum : Pöchlarn-Golling - 0:5 (0:2)

58 Joey Hochenauer 0:5

57 Benjamin Schlöglhofer 0:4

55 Joey Hochenauer 0:3

26 Jan Dörr 0:2

18 Andre Zauchinger 0:1

