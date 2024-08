SV Erlauf rettet in letzter Sekunde ein 3:3-Unentschieden gegen Krummnußbaum

Spielberichte

Ein packendes Derby in der 2. Klasse Yspertal AV zwischen dem SV Erlauf und dem SV Krummnußbaum endete nach einer spannenden Schlussphase mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Die Erlaufer konnten dabei einen Rückstand von zwei Toren aufholen und sicherten sich in letzter Minute noch einen Punkt.

Erlauf mit knapper Führung

Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ein spannendes Spiel ab, als beide Teams offensiv auftraten. Der SV Krummnußbaum hatte in der 6. Minute die erste große Chance, doch Erlaufs Torhüter Arnold parierte stark im 1 gegen 1 gegen Schmidinger. Nur zwei Minuten später verpasste Kirchner die Möglichkeit zur Führung für die Gäste, als er knapp über das Tor schoss. Der SV Erlauf antwortete in der 9. Minute mit einer eigenen Großchance, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb.

Das Spiel war geprägt von zahlreichen Aluminiumtreffern. In der 19. Minute zog Weiländer nach einem guten Konter am Kasten vorbei, und in der 20. Minute trafen die Erlaufer die Stange. In der 29. Minute scheiterte Ajamovi erneut an Arnold, bevor der SV Erlauf in der 30. Minute die Latte traf. Schließlich belohnten sich die Erlaufer für ihren Einsatz: In der 35. Minute erzielte Moritz Weiländer das 1:0, nachdem sein Schuss von der Stange ins Tor sprang. Mit diesem knappen Vorsprung ging der SV Erlauf in die Halbzeitpause.

Gäste drehen Spiel - packende Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einer großen Chance für den SV Krummnußbaum. Cernansky hatte Pech, als sein Schuss in der 49. Minute nur die Stange traf. Es folgte eine starke Phase der Gäste, die sich schließlich in der 72. Minute durch einen Treffer von Bruno Cernansky zum 1:1-Ausgleich belohnten. Cernansky verwertete einen tollen Schnittpass und blieb vor dem Tor eiskalt.

Der Ausgleich schien Krummnußbaum zu beflügeln. In der 77. Minute brachte Christoph Schmidinger die Gäste erstmals in Führung, und nur fünf Minuten später erhöhte Lerch nach einem verpatzten Abschlag von Erlaufs Torhüter Arnold auf 1:3. Die Erlaufer schienen geschlagen, doch sie gaben nicht auf. In der 86. Minute sorgte Martin Blaho für neue Hoffnung, als er sich durch die Abwehr tankte und ins lange Eck einschob, wodurch der Anschluss zum 2:3 gelang.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als der SV Erlauf in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne warf. In der 90. Minute traf Igor Schroner nach einer Ecke per Kopf zum umjubelten 3:3-Ausgleich. Die Erlaufer hatten sich zurückgekämpft und sicherten sich in einem dramatischen Finish noch einen Punkt. Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem gerechten 3:3-Unentschieden.

