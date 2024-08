SG Ardagger/Viehdorf II triumphiert mit 6:3 gegen SPU TSV Nöchling

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 11:51

In einem packenden Match in der 2. Klasse Yspertal/AV setzte sich die SG Ardagger/Viehdorf II gegen die Sportunion TSV Nöchling, vor rund 80 Zuschauern, mit 6:3 durch. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Toren und dramatischen Wendungen. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Offensivleistung, aber am Ende behielt die SG Ardagger/Viehdorf II die Oberhand und sicherte sich den Sieg.

Dominanter Start der SG Ardagger/Viehdorf II

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als die SG Ardagger/Viehdorf II bereits in der 19. Minute das erste Tor erzielte. Thomas Klaus traf zum 0:1 und setzte damit ein frühes Ausrufezeichen. Nur zwei Minuten später erhöhte Dominik Weinstabl auf 0:2 und ließ die Fans der Gäste jubeln. Die Nöchlinger fanden in dieser Phase des Spiels keinen Zugang und mussten in der 27. Minute ein weiteres Tor hinnehmen, diesmal durch Matthias Temper, der zum 0:3 traf.

Doch die SPU TSV Nöchling zeigte sich kämpferisch und verkürzte in der 34. Minute, per direktem Freistoß, durch Fabian Schachenhofer auf 1:3. Das gab den Gastgebern neuen Auftrieb, und nur eine Minute später gelang Manuel Grabner der Anschlusstreffer zum 2:3. Kurz vor der Halbzeit sorgte erneut Schachenhofer, ebenfalls per direktem Freistoß, für den Ausgleich zum 3:3. Damit war die Partie zur Halbzeit wieder völlig offen.

Spannende zweite Halbzeit mit entscheidenden Toren

Nach der Pause blieb das Spiel intensiv und umkämpft, aber die SG Ardagger/Viehdorf II zeigte sich effizienter vor dem Tor. In der 65. Minute brachte Dominik Weinstabl die Gäste erneut in Führung, als er zum 3:4 traf. Nur eine Minute später erhöhte Matthias Temper auf 3:5 und verschaffte der SG Ardagger/Viehdorf II eine komfortable Führung.

Die Nöchlinger versuchten, noch einmal zurückzukommen, doch die Abwehr der Gäste stand sicher. In der 88. Minute machte Fabian Dirnberger mit dem 3:6 endgültig alles klar und besiegelte den Sieg für die SG Ardagger/Viehdorf II. Die Nöchlinger hatten in der Schlussphase keine Antwort mehr und mussten sich am Ende geschlagen geben.

Mit diesem Auswärtssieg sicherte sich die SG Ardagger/Viehdorf II wichtige Punkte und zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Die Sportunion TSV Nöchling hingegen muss nach dieser Niederlage die Fehler analysieren und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und torreiches Spiel, das allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse Yspertal/AV: TSV Nöchling : Ardagger/Viehdorf II - 3:6 (3:3)

88 Fabian Dirnberger 3:6

66 Matthias Temper 3:5

65 Dominik Weinstabl 3:4

41 Fabian Schachenhofer 3:3

35 Manuel Grabner 2:3

34 Fabian Schachenhofer 1:3

27 Matthias Temper 0:3

21 Dominik Weinstabl 0:2

19 Thomas Klaus 0:1

