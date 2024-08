Spektakel in St. Oswald: SKV siegt knapp gegen SV Erlauf

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 10:58

Ein wahrer Fußballkrimi ereignete sich am Abend, als der SKV St. Oswald in einem packenden Duell den SV Erlauf mit 4:3 bezwang. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und lieferten den zirka 60 Zuschauern ein spannendes und torreiches Spiel. Am Ende konnten die Gastgeber jubeln, als David Forsthofer in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte.

Frühe Führung für St. Oswald

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und bereits in der 19. Minute ging der SKV St. Oswald in Führung. Nach einer tollen Vorarbeit von Rene Kriska netzte Stefan Sponseiler ein und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später, in der 26. Minute, war es erneut Rene Kriska, der dieses Mal selbst zum Torschützen avancierte und das 2:0 erzielte.

Doch die Freude der Oswalder sollte nicht lange währen. Der SV Erlauf fand zurück ins Spiel und verkürzte in der 39. Minute durch Jakob Haselsteiner auf 2:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gästen sogar noch der Ausgleich. Jakob Riegler traf in der 45. Minute zum 2:2 und stellte den Spielstand wieder auf Gleichstand. Die Oswalder schienen nach dem Anschlusstreffer den Faden verloren zu haben.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Halbzeitpause startete der SKV St. Oswald erneut stark und konnte in der 47. Minute die Führung wiederherstellen. Stefan Sponseiler war wieder zur Stelle und erzielte mit einem Abstauber das 3:2. Das Spiel blieb jedoch weiterhin ausgeglichen und spannend. In der 71. Minute schlug der SV Erlauf erneut zurück. Moritz Weiländer erzielte den erneuten Ausgleich und stellte das Spiel auf 3:3.

Das Spiel steuerte auf ein Unentschieden zu, doch die Dramatik sollte ihren Höhepunkt noch finden. In der 90. Minute war es David Forsthofer, der nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung das Siegestor erzielte. Die drei Punkte blieben in St. Oswald, die Ersten in dieser Saison.

Mit diesem hart erkämpften Sieg in der 3. Runde der 2. Klasse Yspertal/AV (NÖ) setzt der SKV St. Oswald ein Zeichen und beweist, dass sie in dieser Saison bis zum Schluss kämpfen. Der Sportverein Erlauf hingegen muss sich nach dieser knappen Niederlage neu sammeln, um in den kommenden Spielen wieder Punkte zu lukrieren.

2. Klasse Yspertal/AV: St. Oswald : SV Erlauf - 4:3 (2:2)

90 David Forsthofer 4:3

71 Moritz Weiländer 3:3

47 Stefan Sponseiler 3:2

46 Jakob Riegler 2:2

39 Jakob Haselsteiner 2:1

26 Rene Kriska 2:0

19 Stefan Sponseiler 1:0

Details

