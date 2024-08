Spannung bis zum Schluss: SV Kleinpöchlarn und Waldhausen/Gloxwald teilen Punkte

Spielberichte

Das Spiel zwischen dem SV Kleinpöchlarn und Waldhausen/Gloxwald in der 2. Klasse Yspertal/AV endete mit einem 1:1-Unentschieden. Nach einem torlosen ersten Durchgang entwickelte sich in der zweiten Halbzeit ein packendes Duell, das in den letzten Minuten noch einmal richtig Fahrt aufnahm. Beide Mannschaften kämpften bis zum Schluss und lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das durch einen Last-Minute-Treffer und zwei Platzverweise gekrönt wurde.

Chancen auf beiden Seiten

In der 19. Minute hatte Waldhausen/Gloxwald die erste gute Gelegenheit, ließ diese jedoch leichtfertig verstreichen. Der SV Kleinpöchlarn drängte ebenfalls auf die Führung, scheiterte jedoch in der 20. Minute mit einem Freistoß und einer darauffolgenden Ecke.

Die Heimischen hatten in der 21. Minute eine Topchance, die jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht zählte. Die beste Gelegenheit für die Waldhausener ergab sich in der 44. Minute, als sie am Drücker waren, jedoch ohne zählbaren Erfolg.

Packende und hektische Schlussphase

Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm das Spiel in der zweiten Halbzeit deutlich an Fahrt auf. In der 51. Minute hatten die Gastgeber eine gute Möglichkeit durch einen Freistoß, der jedoch in der Mauer landete. In der 65. Minute war Waldhausen/Gloxwald wieder im Aufwind und bereit, das Spiel an sich zu reißen.

Die Zuschauer mussten bis zur 69. Minute warten, bis das erste Tor fiel. Der SV Kleinpöchlarn ging durch Erich Vischak mit 1:0 in Führung und schien auf der Siegerstraße zu sein. Doch Waldhausen/Gloxwald ließ sich nicht unterkriegen und kam in der 81. Minute wieder gefährlich vor das Tor der Gastgeber.

Die Spannung stieg weiter, als in der 89. Minute das 1:1 für Waldhausen/Gloxwald fiel. Florian Haider nutzte die Gelegenheit, als der Reservetormann des SV Kleinpöchlarn zu langsam war, und netzte ein. Die Gäste wurden für ihren unermüdlichen Einsatz belohnt und feierten den Ausgleich frenetisch.

Doch damit war die Dramatik noch nicht zu Ende. Nach Abpfiff eskalierte die Situation: Der SV Kleinpöchlarn verlor zwei Spieler durch Platzverweise. Zsolt Tüzes sah die Rote Karte, während Erik Karpacs wegen Kritik mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Nach einer spannenden und dramatischen Schlussphase endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Sebastian Aigner der Weiße (6566 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Sebastian Aigner der Weiße mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.