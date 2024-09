SV Krummnußbaum mit 6:1 Kantersieg über SPU TSV Nöchling

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 16:57

Der SV Krummnußbaum setzte sich, vor zirka 130 Zuschauern, in der dritten Runde der 2. Klasse Yspertal/AV (NÖ) eindrucksvoll mit 6:1 gegen die SPU TSV Nöchling durch. Bereits in der ersten Halbzeit sorgte der Sportverein Krummnußbaum für klare Verhältnisse, indem er drei Tore erzielte und die Gäste damit früh unter Druck setzte. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Bruno Cernansky, der vier Treffer beisteuerte und maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Frühe Führung für den SV Krummnußbaum

Das Spiel begann mit einer furiosen Startphase des SV Krummnußbaum. Bereits in der 11. Minute gelang es Bruno Cernansky, den Ball zum 1:0 ins Netz zu befördern. Die Gastgeber setzten ihren dominanten Auftritt fort und ließen den Nöchlingern kaum Raum zur Entfaltung.

Nur zehn Minuten später, in der 21. Minute, war es Giorgi Ajamovi, der nach einer starken Kombination das 2:0 für den Sportverein Krummnußbaum erzielte. Die SV Krummnußbaum zeigte sich weiterhin unnachgiebig und hielt den Druck aufrecht. In der 33. Minute erhöhte erneut Bruno Cernansky auf 3:0, was den Gästen endgültig den Wind aus den Segeln nahm. Der Halbzeitstand von 3:0 spiegelte die Überlegenheit der Heimelf wider und ließ die Chancen der Gäste schrumpfen.

Krummnußbaum macht das halbe Dutzend voll

Nach der Pause ließ der SV Krummnußbaum nicht nach und setzte sein druckvolles Spiel fort. In der 67. Minute war es wieder Bruno Cernansky, der zum 4:0 traf und damit seinen Hattrick perfekt machte. Die Nöchlinger fanden kaum ein Mittel, um die Offensivpower der Gastgeber zu stoppen.

Auch David Lerch trug sich in die Torschützenliste ein. In der 79. Minute erhöhte er auf 5:0, womit er die Dominanz des Sportvereins Krummnußbaum weiter untermauerte. Trotz des klaren Rückstands gab die SPU TSV Nöchling nicht auf und kam in der 86. Minute durch einen direkten Freistoß von Fabian Schachenhofer zum Ehrentreffer. Schachenhofer verwandelte diesen sehenswert und sorgte für das 5:1.

Den Schlusspunkt setzte erneut der überragende Bruno Cernansky, der in der 87. Minute mit seinem vierten Treffer des Tages das halbe Dutzend voll machte und den Endstand von 6:1 für den SV Krummnußbaum herstellte. Mit dieser beeindruckenden Vorstellung sicherte sich der SV Krummnußbaum einen verdienten und klaren Sieg gegen die Nöchlinger.

Das Spiel endete mit einem eindeutigen 6:1, was den SV Krummnußbaum als klaren Sieger aus dieser Begegnung hervorgehen ließ. Die Fans des Sportvereins Krummnußbaum konnten sich über eine starke Leistung und zahlreiche Tore freuen, während die SPU TSV Nöchling die nächste Herausforderung in Angriff nehmen muss, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Krummnußbaum : TSV Nöchling - 6:1 (3:0)

87 Bruno Cernansky 6:1

86 Fabian Schachenhofer 5:1

79 David Lerch 5:0

67 Bruno Cernansky 4:0

33 Bruno Cernansky 3:0

21 Giorgi Ajamovi 2:0

11 Bruno Cernansky 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.