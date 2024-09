FCU Neustadtl und USV Ferschnitz trennen sich mit einem spannenden 2:2-Unentschieden

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 17:34

In einem mitreißenden Spiel der 2. Klasse Yspertal/AV lieferten sich der FCU Neustadtl und der USV Ferschnitz einen packenden Schlagabtausch. Die Gastgeber gingen zunächst mit 2:0 in Führung, doch die Ferschnitzer kämpften sich zurück und sicherten sich am Ende ein verdientes 2:2-Unentschieden. Das Spiel bot zahlreiche Chancen und dramatische Momente, die die rund 300 Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem hielten.

Neustadtl dominiert die erste Halbzeit

Die Partie begann vielversprechend für den FCU Neustadtl, als sie in der 11. Minute den ersten Treffer erzielten. Nach einer brillanten Hereingabe von Mario Günther, die durch einen tiefen Pass von Attila Benjamin Varga eingeleitet wurde, vollendete Jakob Illek den Spielzug und brachte die Hausherren in Führung. Die Neustadtler drückten weiter aufs Tempo und erhöhten in der 19. Minute auf 2:0. Ein unglückliches Eigentor des Ferschnitzer Verteidigers Sebastian Elser bescherte den Hausherren den zweiten Treffer.

Die Gäste aus Ferschnitz taten sich zunächst schwer, gefährliche Abschlüsse zu kreieren, obwohl sie bemüht waren. Ein glücklicher Moment für die Ferschnitzer kam in der 26. Minute, als Michael Lochner mit einer wichtigen Rettung sein Team vor einem weiteren Gegentreffer bewahrte. Kurz vor der Pause hatte Kapitän Günther die große Chance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, verpasste aber die Gelegenheit zum 3:0.

Ferschnitz kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den USV Ferschnitz. Bereits in der 48. Minute fand eine perfekte Flanke von Klaus Hinteregger den Kopf von Oliver Kössl, der den Anschlusstreffer erzielte. Dies war der Startschuss für eine spannende zweite Spielhälfte, in der beide Mannschaften um jeden Ball kämpften.

In der 60. Minute hätte der FCU Neustadtl beinahe den alten Abstand wiederhergestellt, doch der Ferschnitzer Torhüter konnte einen starken Schuss nur abprallen lassen, und die darauffolgende Chance wurde vergeben. Das Spiel wurde intensiver, und ab der 70. Minute entwickelte sich ein Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne zählbaren Erfolg.

Der USV Ferschnitz zeigte sich weiterhin kämpferisch und wurde in der 75. Minute belohnt. Nach einer chaotischen Szene im Strafraum des FCU Neustadtl gelang Bernhard Zehetner der Ausgleich zum 2:2. Die Schlussphase war geprägt von weiteren aufregenden Momenten, darunter eine Riesenchance für Bernhard Zehetner in der 90. Minute, die er jedoch nicht nutzen konnte.

Nach 94 spannenden Minuten endete das Spiel schließlich mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und lieferten den Zuschauern ein unterhaltsames Fußballspiel.

2. Klasse Yspertal/AV: Neustadtl : USV Ferschnitz - 2:2 (2:0)

75 Bernhard Zehetner 2:2

48 Oliver Kössl 2:1

19 Eigentor durch Sebastian Elser 2:0

11 Jakob Illek 1:0

