SC Waldhausen/Gloxwald lässt im Yspertal nichts anbrennen

Details Samstag, 07. September 2024 19:24

In der 4. Runde der 2. Klasse Yspertal/AV setzte sich der Sportclub Union Waldhausen/Gloxwald auswärts mit einem klaren 3:0 gegen den SV Yspertal durch. Von Beginn an dominierten die Gäste das Spielgeschehen und ließen den Yspertalern kaum eine Chance, ihr eigenes Spiel aufzuziehen. Mit diesem überzeugenden Sieg bleiben die Waldhausener auf Erfolgskurs.

Gäste dominieren von Beginn an

Schon früh zeigte sich, dass die Gäste den Ton angeben würden. Nach einigen verpassten Chancen in den ersten Minuten nutzte Thomas Steindl in der 12. Minute die erste Gelegenheit und brachte sein Team mit einem präzisen Abschluss mit 1:0 in Führung. Die Waldhausener setzten die Yspertaler weiter unter Druck und blieben auch nach der Führung spielbestimmend.

In der 14. Minute gab es einen Elfmeter für Waldhausen/Gloxwald, nachdem Rainbacher im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Zwar konnte Kapitän Aigner den Strafstoß nicht verwandeln, doch es blieb nur eine Frage der Zeit, bis das zweite Tor fiel. In der 40. Minute war es dann erneut Steindl, der nach einem schönen Zuspiel von Wurzer zum 2:0 für die Gäste traf.

Der Sportverein Yspertal hatte in der ersten Hälfte kaum Antworten auf das druckvolle Spiel der Waldhausener. Nur selten konnten die Heimischen den gegnerischen Schlussmann Gurega ernsthaft prüfen. Auch in den Zweikämpfen und im Spielaufbau zeigten die Gastgeber Schwächen, die von den Gästen konsequent ausgenutzt wurden.

Freinschlag macht Sack zu

Nach der Pause änderte sich am Spielverlauf wenig. Die Yspertaler schafften es nicht, das Ruder herumzureißen, und die Gäste blieben die dominierende Mannschaft. In der 59. Minute sorgte Simon Freinschlag für die Entscheidung, als er nach einem Freistoß das 3:0 erzielte.

Auch in der Folge kontrollierten die Waldhausener das Geschehen. Die Gastgeber kamen nur noch vereinzelt zu Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. In der 62. Minute vergab Christian Eder eine aussichtsreiche Möglichkeit für den SV, und auch Affengruber scheiterte wenig später mit einer 100-prozentigen Chance.

Die Schlussphase wurde dann noch von einer Gelb-Roten Karte für Winkler Michael in der 89. Minute überschattet, der nach Ballwegschießen nach einem Pfiff des Schiedsrichters des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl ließ sich Waldhausen/Gloxwald den Sieg nicht nehmen und brachte das 3:0 souverän über die Zeit.

