FCU Neustadtl fährt gegen Waldhausen/Gloxwald drei Punkte ein

Details Freitag, 20. September 2024 21:40

In einem spannenden Match der 2. Klasse Yspertal/AV setzte sich der FCU Neustadtl mit 3:1 gegen Waldhausen/Gloxwald durch. Bereits in der ersten Halbzeit zeigte der Fußballclub Union Neustadtl seine Ambitionen und ging in Führung. Trotz eines starken Aufbäumens der Gäste konnte Waldhausen/Gloxwald den Rückstand nicht aufholen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Neustadtl geht in Führung

Das Spiel begann ausgeglichen, wobei beide Mannschaften zunächst auf Sicherheit bedacht waren. In den ersten 20 Minuten waren Chancen auf beiden Seiten rar gesät, und das Spiel verlief ohne klare Dominanz. Doch in der 25. Minute erzielte der FCU das erste Tor der Partie: Gamsjäger traf ins kurze Eck und sorgte für die verdiente 1:0-Führung für die Gastgeber. Waldhausen konnte auf diesen Rückschlag zunächst nicht reagieren, und so ging es mit diesem Spielstand in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Waldhausener bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Doch es waren die Gastgeber, die in der 73. Minute erneut zuschlugen: Nach einer Hereingabe traf Jakob Ilek und baute die Führung auf 2:0 aus. Die Gäste standen nun unter Zugzwang und warfen alles nach vorne, um noch einmal heranzukommen.

Spannung bis zum Schluss

In der Schlussphase wurde das Spiel zunehmend hitziger. Die Waldhausener drängten auf den Anschlusstreffer, und in der 89. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt: Julian Aigner traf nach einem beeindruckenden Solo von Thomas Steindl zum 2:1. Nun wurde es noch einmal spannend, und die Gäste witterten ihre Chance, das Spiel zu drehen.

Doch der FCU Neustadtl ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und nutzte die offene Spielweise der Waldhausener. In der Nachspielzeit gelang den Gastgebern schließlich der entscheidende Treffer durch Emrah Yaman zum 3:1. Mit diesem Tor war die Partie entschieden, und der FCU Neustadtl sicherte sich drei wichtige Punkte.

In den letzten Minuten zeigte sich die Härte des Spiels, als Steindl brutal gefoult wurde und es zu einer hitzigen Auseinandersetzung kam. Doch letztlich änderte dies nichts am Endergebnis, und der Schiedsrichter pfiff die Partie nach 95 Minuten ab.

