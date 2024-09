SG Ardagger/Viehdorf II dominiert USC Maria Taferl mit einem 4:1-Sieg

Spielberichte

Der SG Ardagger/Viehdorf II zeigte eine tolle Leistung gegen den USC Maria Taferl und sicherte sich, vor gut 110 Zuachauern, einen klaren 4:1-Heimsieg. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und bauten ihre Führung in der zweiten Halbzeit weiter aus. Der USC Maria Taferl konnte lediglich einen Ehrentreffer erzielen, der das Ergebnis jedoch nicht mehr entscheidend beeinflusste. Matchwinner war zweifellos Jakob Waser, der mit zwei Toren maßgeblich zum Erfolg des SG Ardagger/Viehdorf II beitrug.

Zwei Tore in zwei Minuten

Die Partie begann direkt mit einem hohen Tempo, als die Heimmannschaft von der SG Ardagger/Viehdorf II früh Druck auf die Gäste ausübte. Bereits in der 27. Minute fiel das erste Tor. Nach einem Freistoß von Königshofer landete der Ball bei Matthias Temper, der keine Zeit verlor und den Ball zum 1:0 im Netz unterbrachte.

Nur zwei Minuten später gelang es den Gastgebern, ihre Führung auszubauen. Dominik Weinstabl erzielte in der 29. Minute das 2:0 mit einem präzisen Schlenzer ins Eck. Diese frühe Führung gab dem SG Ardagger/Viehdorf II Sicherheit, und sie kontrollierten das Spielgeschehen weiterhin souverän. Der USC Maria Taferl hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und konnte sich kaum nennenswerte Chancen erarbeiten.

Waser sorgt für klare Verhältnisse

In der zweiten Halbzeit setzte der SG Ardagger/Viehdorf II seine Dominanz fort. In der 75. Minute war es Jakob Waser, der mit seinem Comeback-Tor für klare Verhältnisse sorgte. Mit einem sehenswerten Treffer stellte er das 3:0 für die Heimmannschaft her und ließ keinen Zweifel daran, wer an diesem Abend als Sieger vom Platz gehen würde.

Der USC Maria Taferl erhielt in der 78. Minute einen Elfmeter, doch der Treffer konnte die Stimmung der Gastgeber nicht trüben. Simon Mairhofer verwandelte den Strafstoß in der 79. Minute zum 3:1. Dieser Treffer war aber nur Ergebniskosmetik.

Jakob Waser war jedoch noch nicht fertig. In der 96. Minute schloss er einen schnellen Angriff mit einem Distanzschuss ab und erzielte damit seinen zweiten Treffer des Abends zum 4:1-Endstand. Mit dieser Leistung bewies er einmal mehr seine Klasse und trug entscheidend zum Erfolg der SG Ardagger/Viehdorf II bei.

Die letzten Szenen des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und die Heimmannschaft konnte sich über einen verdienten Sieg freuen. Der SG Ardagger/Viehdorf II verabschiedete sich mit einer souveränen Leistung aus dem Match und ließ ihren Gegnern keine Chance, ins Spiel zurückzufinden.

Mit diesem klaren 4:1-Sieg stärkte der SG Ardagger/Viehdorf II seine Position in der Tabelle und feierte einen gelungenen Abschluss des Spiels. Der USC Maria Taferl musste sich geschlagen geben und wird in den kommenden Partien versuchen, diese Niederlage wettzumachen.

2. Klasse Yspertal/AV: Ardagger/Viehdorf II : USC Maria Taferl - 4:1 (2:0)

96 Jakob Waser 4:1

79 Simon Mairhofer 3:1

75 Jakob Waser 3:0

29 Dominik Weinstabl 2:0

27 Matthias Temper 1:0

