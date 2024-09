USV Ferschnitz setzt sich in Erlauf klar durch

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 19:43

Der USV Ferschnitz hat in der 2. Klasse Yspertal AV das Auswärtsspiel gegen den SV Erlauf mit 3:0 gewonnen und damit seine starke Form bestätigt. Schon in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für den Sieg und ließen dem Sportverein Erlauf keine Chance, ins Spiel zu kommen. Besonders die defensive Stabilität und die Effektivität vor dem Tor machten den Unterschied aus.

Überlegene Gäste

Bereits in den ersten Minuten zeigte der USV Ferschnitz seine Ambitionen. Ein Freistoß in der 7. Minute, der geblockt wurde, deutete auf die Gefährlichkeit der Gäste hin. Kurz danach hatte Leimhofer eine Riesenchance, verfehlte das Tor aber nur knapp. Der SV Erlauf versuchte ebenfalls, Akzente zu setzen, blieb jedoch in der Anfangsphase ohne klare Torchance.

In der 20. Minute war es dann soweit: Milan Vukovic brachte den USV Ferschnitz mit einem Kopfball nach einer perfekten Flanke in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Vladyslav Marchuk nach einem kapitalen Fehler von Erlaufs Torhüter Thier auf 2:0. Die Erlaufer kämpften zwar verbissen, doch Ferschnitz kontrollierte das Spiel weiterhin souverän. Bernhard Zehetner hatte kurz vor der Pause noch eine Riesenchance, schoss aber aus kurzer Distanz über das Tor. So blieb es zur Halbzeit beim verdienten 2:0 für die Gäste.

Zehetner macht den Deckel drauf

Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Möglichkeit für die Erlaufer: Igor Schroner verpasste eine Hereingabe knapp, was den Anschlusstreffer verhinderte. Auch in der Folgezeit zeigten die Gastgeber mehr Engagement, scheiterten jedoch immer wieder an der starken Defensive der Ferschnitzer oder am eigenen Unvermögen.

In der 57. Minute tankte sich Elser durch die Erlaufer Abwehr, scheiterte aber am gut reagierenden Thier. Auf der Gegenseite brachte Rastislav Vdovjak in der 78. Minute mit einem Schuss den Ferschnitzer Torhüter in Bedrängnis, der zur Ecke klären musste. Doch insgesamt blieb der Sportverein Erlauf in seinen Bemühungen glücklos.

Die Entscheidung fiel dann in der 73. Minute: Bernhard Zehetner nutzte eine Unsicherheit von Torhüter Thier eiskalt aus und schob zum 3:0 ein. Der SV Erlauf war endgültig geschlagen und konnte sich in den letzten Minuten nicht aufraffen, den Ehrentreffer zu erzielen.

Ein weiterer Freistoß von Ferschnitz in der 87. Minute, der knapp am Tor vorbeiging, und ein Schuss von Riegler waren die letzten nennenswerten Aktionen des Spiels. Schließlich endete das Spiel mit einem klaren 3:0-Sieg für die Gäste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 (20856 Bonuspunkte)

2. Klasse Yspertal/AV: SV Erlauf : USV Ferschnitz - 0:3 (0:2)

70 Bernhard Zehetner 0:3

25 Vladyslav Marchuk 0:2

20 Milan Vukovic 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.