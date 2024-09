USV Münichreith setzt sich in umkämpftem Derby beim SV Yspertal durch

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 20:51

Im spannenden Duell der 2. Klasse Yspertal/AV setzte sich der USV Münichreith beim SV Yspertal mit 2:0 durch. Beide Mannschaften kämpften hart, aber letztendlich konnten die Gäste ihre Chancen besser nutzen. Martin Hrosovsky und Andrej Majstinik sorgten mit ihren Toren für den verdienten Sieg der Münichreither, während die Heimischen zu wenig Torgefahr ausstrahlten.

Hrosovsky bringt Gäste in Front

Schon in der Anfangsphase konnten die Münichreither die besseren Akzente setzen. Beide Mannschaften zeigten zunächst eine abwartende Haltung. In der 28. Minute dann der erste große Aufreger des Spiels: Münichreiths Martin Hrosovsky nahm sich ein Herz und setzte sich in einer schönen Einzelaktion durch, um das 0:1 für die Gäste zu erzielen. Die Yspertaler hatten Schwierigkeiten, klare Torchancen zu kreieren, und so ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Majstinik macht den Deckel drauf

Die zweite Halbzeit begann ähnlich ruhig wie die erste. Der SV Yspertal konnte sich nicht wirklich aus der Umklammerung der Gäste lösen. In der 48. Minute hatte Julian Gril eine Riesenchance, das Ergebnis auf 2:0 zu erhöhen, verfehlte jedoch das Tor. Die Yspertaler schafften es weiterhin nicht, Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu erzeugen. Das Spiel plätscherte vor sich hin, und die Zuschauer wurden langsam ungeduldig.

Die Bemühungen der Heimischen wurden meist im Keim erstickt. Von der Heimmannschaft ging einfach zu wenig Torgefahr aus, und für die Münichreither reichte eine solide Leistung, um das Spiel zu kontrollieren. Die Stimmung im Stadion blieb vergleichsweise ruhig für ein Derby, und es schien, als könnte der SV Yspertal nicht zurückkommen.

In der 90. Minute dann die endgültige Entscheidung: Eine verwirrende Szene führte zu einem Freistoß für den USV. Der ruhende Ball wurde zunächst gehalten, doch Andrej Majstinik war zur Stelle und verwandelte den Nachschuss zum 0:2. Dieser Treffer nahm den Yspertalern endgültig den Wind aus den Segeln, und kurz darauf ertönte der Schlusspfiff. Der Union Sportverein Münichreith feierte einen verdienten 2:0-Sieg und konnte in der Fremde drei wichtige Punkte einfahren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Julian Haberl (3910 Bonuspunkte)

2. Klasse Yspertal/AV: SV Yspertal : USV Münichreith - 0:2 (0:1)

90 Andrej Majstinik 0:2

28 Martin Hrosovsky 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Julian Haberl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

