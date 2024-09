Spektakuläres Torfestival: SG Ardagger/Viehdorf II triumphiert über SKV St. Oswald

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 14:36

In einer torreichen Begegnung der 2. Klasse Yspertal/AV setzte sich die SG Ardagger/Viehdorf II mit einem beeindruckenden 6:3 gegen den SKV St. Oswald durch. Die Partie, die von Anfang bis Ende hoch spannend war, bot den rund 80 Zuschauern zahlreiche packende Momente und spektakuläre Treffer. Während die Gäste von Anfang an Druck machten, kämpfte der Sport- und Kulturverein St. Oswald beherzt, konnte letztlich aber die starke Offensivleistung der SG Ardagger/Viehdorf II nicht kompensieren.

Frühe Führung für die Gäste

Bereits in der zweiten Minute gingen die Gäste aus Ardagger/Viehdorf in Führung. Ein Freistoß aus dem linken Halbraum, vollendet von Sebastian Auer, führte zum 1:0. Der frühe Treffer setzte den SKV St. Oswald unter Druck, doch die Hausherren ließen sich nicht entmutigen und versuchten, das Spiel unter Kontrolle zu bringen.

Die SG Ardagger/Viehdorf II zeigte jedoch schnell, dass sie nicht bereit waren, sich mit einem knappen Vorsprung zufriedenzugeben. In der 18. Minute baute Jakob Waser die Führung aus, als er seine Torserie fortsetzte und zum 2:0 traf. Nur drei Minuten später konnte der SKV St. Oswald jedoch durch Matthias Fischl verkürzen und neue Hoffnung schöpfen.

Doch die Freude währte nicht lange. In der 34. Minute erhöhte Kilian Hehenberger nach einer Vorlage von Auer erneut für die Gäste und stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Mit einem Halbzeitstand von 3:1 für die SG Ardagger/Viehdorf II gingen die Mannschaften in die Pause.

Offensivspektakel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann turbulent, und der SKV St. Oswald zeigte, dass sie gewillt waren, das Spiel noch zu drehen. In der 50. Minute unterlief dem Torwart der SG Ardagger/Viehdorf II ein unglückliches Eigentor nach einem Eckball, wodurch der Sport- und Kulturverein St. Oswald auf 2:3 herankam.

Doch die Gäste antworteten prompt. Nur zehn Minuten später war es Matthias Temper, der nach einem Eckball den Ball im Netz des SKV St. Oswald unterbrachte und auf 4:2 für die SG Ardagger/Viehdorf II erhöhte. Der SKV St. Oswald gab sich nicht geschlagen und kam in der 63. Minute durch Rene Kriska erneut heran. Ein präziser Eckball fand seinen Weg zu Kriska, der trocken zum 3:4 einnetzte.

In der 69. Minute zeigte Kilian Hehenberger erneut seine Klasse und sorgte mit einem Sololauf für das 5:3. Der Torwart des SKV St. Oswald hatte keine Chance, den strammen Schuss zu halten. Die endgültige Entscheidung fiel in der 82. Minute, als Kilian Hehenberger seinen dritten Treffer des Abends erzielte. Ein weiter Ball von Hofer auf Bühringer, der auf Auer spielte, wurde schließlich von Hehenberger verwandelt.

Das Spiel endete schließlich mit einem 6:3-Sieg für die SG Ardagger/Viehdorf II, die mit einer beeindruckenden Offensivleistung glänzten und sich den verdienten Sieg sicherten.

Mit diesem Sieg festigt die SG Ardagger/Viehdorf II ihre Position in der Tabelle und zeigt, dass sie ein ernstzunehmender Gegner in dieser Saison sind. Der SKV St. Oswald hingegen muss sich nach dieser Niederlage sammeln und in den kommenden Spielen versuchen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

2. Klasse Yspertal/AV: St. Oswald : Ardagger/Viehdorf II - 3:6 (1:3)

82 Kilian Hehenberger 3:6

69 Kilian Hehenberger 3:5

63 Rene Kriska 3:4

60 Matthias Temper 2:4

50 Eigentor durch Faruk Ömer Cekic 2:3

34 Kilian Hehenberger 1:3

21 Matthias Fischl 1:2

18 Jakob Waser 0:2

2 Sebastian Auer 0:1



