SV Erlauf sichert sich ersten Saisonsieg gegen SV Kleinpöchlarn

Spielberichte

In einem unterhaltsamen Duell der 2. Klasse Yspertal/AV (NÖ) konnte der SV Erlauf gegen den SV Kleinpöchlarn mit einem 2:1-Auswärtssieg seinen ersten Saisonsieg feiern. Die Partie war geprägt von taktischen Fouls und großem Einsatz beider Mannschaften. Ein später Treffer von Igor Schroner entschied das Spiel zugunsten der Erlaufer, die damit endlich den ersehnten Befreiungsschlag landeten.

Remis nach 45 Minuten

Die Begegnung begann ausgeglichen, doch bereits in der 14. Minute konnte der Sportverein Kleinpöchlarn in Führung gehen. Erik Kapacs nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste und schoss aus spitzem Winkel ins Tor. Die Erlaufer wirkten zunächst geschockt, fanden aber schnell wieder ins Spiel zurück.

In der 32. Minute gelang dem SV Erlauf der verdiente Ausgleich. Ein traumhafter Freistoß von Igor Schroner fand seinen Weg ins Netz. Der Torhüter des SV Kleinpöchlarn, Jonas Thier, sah bei diesem Treffer nicht gut aus. Nach dem Ausgleich drückten die Gäste weiter, doch es blieb bis zur Halbzeit beim 1:1.

Spannung bis zur letzten Minute - spätes Siegtor für den Gast

Nach der Pause nahm das Spiel wieder an Fahrt auf. Beide Teams erspielten sich Chancen, doch die Torhüter waren stets zur Stelle. In der 46. Minute scheiterte Igor Schroner an einer Traumparade von Jonas Thier, der erneut seine Klasse unter Beweis stellte. Wenig später schoss Fabian Schwarzinger einen zu leichten Ball direkt in die Hände von Thier, der seine Mannschaft weiterhin im Spiel hielt.

Die zweite Halbzeit war geprägt von taktischen Fouls und Distanzschüssen. In der 59. Minute versuchte es Michael Lagler mit einem flachen Freistoß, doch der Ball verfehlte knapp das Ziel. Auf der anderen Seite zeigte auch der SV Kleinpöchlarn gute Ansätze, konnte jedoch keinen Treffer erzielen.

In der Schlussphase des Spiels, als viele bereits mit einem Unentschieden rechneten, sorgte der SV Erlauf für die Entscheidung. In der 88. Minute köpfte ein Verteidiger des Sportvereins Kleinpöchlarn den Ball unglücklich zu Igor Schroner, der aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand einschob. Der Gästesektor bebte, und der SV Erlauf konnte seinen ersten Sieg der Saison feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 (21216 Bonuspunkte)

2. Klasse Yspertal/AV: SV Kleinpöchlarn : SV Erlauf - 1:2 (1:1)

92 Igor Schroner 1:2

30 Igor Schroner 1:1

11 Erik Karpacs 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.