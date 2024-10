Torloses Duell im Eichenlaubstadion: Top-Spiel in Ferschnitz endet mit Nullnummer

Spielberichte

In einem intensiven, aber torlosen Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem Tabellenzweiten trafen der USV Ferschnitz und der SV Pöchlarn-Golling im Top-Spiel der 5. Runde der 2. Klasse Yspertal/AV aufeinander. Trotz regnerischer Bedingungen und einigen Chancen auf beiden Seiten konnten die Mannschaften den Ball nicht im Netz unterbringen. Das Spiel endete mit einem gerechten 0:0-Unentschieden, das den Leistungen beider Teams entsprach. Sowohl die Ferschnitzer als auch die Pöchlarner zeigten sich kämpferisch, jedoch fehlte beiden Top-Teams der letzte Biss zum Torerfolg.

Lediglich Halbchancen in Halbzeit eins

Zu Beginn der Partie im Eichenlaubstadion, das unter regnerischen Bedingungen stattfand, zeigten beide Teams Einsatz, ohne jedoch die gegnerische Abwehr ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die Ferschnitzer starteten mit einem Fernschuss von Marchuk in der 9. Minute, der jedoch problemlos von Gästekeeper Gallenbacher pariert wurde. Kurz darauf kam Pöchlarn durch eine Doppelecke zu einer ersten Annäherung, doch auch hier blieb ein Abschluss aus.

Das Spielgeschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab, konnten auf beiden Seiten kaum nennenswerte Chancen verzeichnet werden. Die Pöchlarner versuchten es durch Zauchinger und eine Kopfballchance in der 37. Minute, blieben jedoch harmlos. Auf der anderen Seite gelang es Bernhard Zehetner kurz vor der Halbzeit, durch einen Kopfball nach einer Flanke den gegnerischen Keeper zu testen, jedoch ohne Erfolg. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause, wobei das Gefühl bestand, dass der Platz mehr gelitten hatte als die Spieler selbst.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann mit der Hoffnung auf mehr Spannung und vielleicht einen Treffer. Zehetner setzte in der 52. Minute ein erstes Ausrufezeichen, als er alleine auf Gästegoalie Michael Gallenbacher zulief, der jedoch erneut stark parierte. Der Druck der Ferschnitzer nahm zu, doch es gelang den Hausherren nicht, aus den Chancen Kapital zu schlagen.

Pöchlarn setzte auf Konter und kam in der 57. Minute durch Zauchinger zu einer Großchance, die jedoch über das Tor ging. In der 63. Minute dann die wohl größte Möglichkeit für den USV Ferschnitz: Marchuk, nach einem schönen Pass von Zehetner, umkurvte den Torwart, schoss aber schließlich weit über das Tor. Auch Pöchlarner Torschüsse, wie jener von Brandstetter in der 85. Minute verfehlten knapp ihr Ziel.

In den letzten Minuten bewiesen beide Teams Durchhaltevermögen, wobei der SV Pöchlarn-Golling noch einmal zittern musste, als Torwart Gallenbacher nach einer Flanke unsicher agierte. Trotz allem blieb es bei einem 0:0, was angesichts der gezeigten Leistungen als gerechtes Unentschieden angesehen werden kann.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter maxwogna (2700 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter maxwogna mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.