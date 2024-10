Rene Kriskas Glanzleistung führt SKV St. Oswald zum Sieg

Spielberichte

In einem aufregenden Duell der 2. Klasse Yspertal/AV setzte sich der SKV St. Oswald knapp mit 4:3 gegen den USC Maria Taferl durch. Das Spiel wurde durch die herausragende Leistung von Rene Kriska geprägt, der mit einem Hattrick die Partie entscheidend beeinflusste. Beide Teams lieferten sich, vor etwa 100 Zuschauern, ein packendes Duell, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Besonders in der ersten Halbzeit zeigten die Mannschaften Offensivstärke und erzielten insgesamt sechs Tore.

Furioser Start und Torregen in der ersten Halbzeit

Der SKV St. Oswald begann die Partie mit hohem Tempo und setzte bereits in der 6. Minute ein Zeichen. Rene Kriska nutzte eine frühe Gelegenheit und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später antwortete jedoch der USC Maria Taferl durch Alexander Hofbauer, der das schnelle Ausgleichstor zum 1:1 erzielte. Der frühe Schlagabtausch setzte den Ton für eine intensive erste Halbzeit.

Der Sport- und Kulturverein St. Oswald zeigte sich unbeeindruckt und drängte weiter nach vorne. In der 19. Minute war es erneut Rene Kriska, der nach einer präzisen Kombination den Ball zum 2:1 über die Linie beförderte. Der Jubel war groß, aber die Freude währte nicht lange, denn Maria Taferl blieb hartnäckig. In der 28. Minute vollendete Kriska seinen Hattrick und erhöhte auf 3:1 für die Hausherren, die Fans des SKV St. Oswald waren begeistert.

Doch die Gäste aus Maria Taferl ließen sich nicht unterkriegen. Nur wenige Minuten nach dem dritten Treffer des SKV St. Oswald gelang es Alexander Hofbauer, das Spiel erneut spannend zu gestalten. Sein Treffer in der 37. Minute brachte den USC Maria Taferl auf 3:2 heran. Kurz vor der Halbzeitpause zeigte sich die Effektivität der Gäste noch einmal, als Daniel Ebner in der 45+2. Minute den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Mit diesem spannungsgeladenen Ergebnis ging es in die Kabinen.

Kriska wird zum Matchwinner

Nach der Halbzeitpause zeigten beide Teams weiterhin starken Offensivfußball, doch es war der SKV St. Oswald, der den entscheidenden Treffer erzielte. In der 56. Minute war es erneut Rene Kriska, der seine überragende Form unter Beweis stellte. Mit seinem vierten Treffer des Abends brachte er den Sport- und Kulturverein St. Oswald mit 4:3 in Führung.

In der verbleibenden Spielzeit versuchten die Gäste aus Maria Taferl, den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des SKV St. Oswald hielt den Angriffen stand. Der Union Sportclub Maria Taferl konnte seine Chancen nicht mehr nutzen, und das Spiel endete mit einem knappen Sieg für die Heimmannschaft.

Dieses packende Aufeinandertreffen in der 2. Klasse Yspertal/AV bot den Zuschauern ein Spektakel voller Tore und Emotionen. Vor allem Rene Kriska wird dieses Spiel als einen persönlichen Triumph in Erinnerung behalten, während seine Leistung den SKV St. Oswald in der Liga weiter voranbringt.

2. Klasse Yspertal/AV: St. Oswald : USC Maria Taferl - 4:3 (3:3)

56 Rene Kriska 4:3

47 Daniel Ebner 3:3

37 Alexander Hofbauer 3:2

28 Rene Kriska 3:1

19 Rene Kriska 2:1

7 Alexander Hofbauer 1:1

6 Rene Kriska 1:0

