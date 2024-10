Spektakulärer Heimsieg: SV Erlauf siegt knapp gegen Waldhausen/Gloxwald

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 13:16

Ein spannungsgeladenes Match in der 2. Klasse Yspertal/AV bot den zirka 80 Fans alles, was das Fußballherz begehrt. In einem torreichen Duell setzte sich der SV Erlauf mit 4:3 gegen die Gäste von Waldhausen/Gloxwald durch. Mate Dallos und Moritz Weiländer waren die Helden des Tages für die Erlaufer, die einen hart erkämpften Heimsieg feierten. Trotz einer starken Aufholjagd von Waldhausen/Gloxwald behielten die Gastgeber die Oberhand und sicherten sich die drei Punkte in einem Spiel, das bis zur letzten Minute für Nervenkitzel sorgte.

Torregen in der ersten Hälfte

Das Spiel begann mit einem wahren Torfestival. Bereits in der 4. Minute gingen die Gäste von Waldhausen/Gloxwald in Führung. Simon Daxbacher beförderte den Ball ins eigene Gehäuse und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Doch der Sportverein Erlauf ließ sich davon nicht beirren und glich nur wenige Minuten später in der 9. Minute aus. Torschütze war Mate Dallos, der für die Erlaufer traf und den Spielstand auf 1:1 stellte.

Der Torhunger der Gastgeber war damit aber noch lange nicht gestillt. In der 17. Minute nutzten die Erlaufer eine günstige Gelegenheit, als abermals Mate Dallos zum 2:1 verwertete. Doch die Heimischen wollten mehr und drückten weiter auf das Gaspedal. In der 33. Minute baute Mate Dallos mit seinem dritten Treffer die Führung der Gastgeber auf 3:1 aus. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der SV Erlauf in die Halbzeitpause.

Spannende Schlussphase

Nach der Pause kamen die Gäste entschlossen zurück aufs Feld und wollten den Rückstand verkürzen. In der 49. Minute gelang es Julian Aigner, den Rückstand auf 3:2 zu verkürzen. Waldhausen/Gloxwald erhöhte den Druck und wurde in der 71. Minute erneut durch Julian Aigner belohnt, der den Ausgleichstreffer zum 3:3 erzielte. Die Partie war damit wieder vollkommen offen, und beide Teams kämpften um den entscheidenden Treffer.

Doch es war der SV Erlauf, der in der Schlussphase die entscheidende Aktion setzte. In der 85. Minute sorgte Moritz Weiländer mit seinem Tor für die erneute Führung der Erlaufer. Sein Treffer zum 4:3 brachte die Gastgeber wieder auf die Siegerstraße und ließ die Fans jubeln. Kurz vor dem Abpfiff kam es noch zu einem Ausschluss, als Philipp Wiesmüller von Waldhausen/Gloxwald in der 91. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Dennoch verteidigte der SV Erlauf die knappe Führung und sicherte sich den hart umkämpften Heimsieg.

Mit diesem Erfolg in der 8. Runde der 2. Klasse Yspertal/AV festigt der SV Erlauf seine Position in der Tabelle, während Waldhausen/Gloxwald trotz einer engagierten Leistung ohne Punkte nach Hause fährt. Das Spiel bot packende Momente und zeigte die kämpferische Einstellung beider Teams.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Erlauf : Waldhausen/Gloxwald - 4:3 (3:1)

85 Moritz Weiländer 4:3

71 Julian Aigner 3:3

49 Julian Aigner 3:2

33 Mate Dallos 3:1

17 Mate Dallos 2:1

9 Mate Dallos 1:1

4 Eigentor durch Simon Daxbacher 0:1

