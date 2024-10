Torflut in Nöchling: SV Kleinpöchlarn macht halbes Dutzend voll

Spielberichte

In einer einseitigen Partie der 8. Runde der 2. Klasse Yspertal/AV (NÖ) konnte der SV Kleinpöchlarn seine Dominanz eindrucksvoll zur Schau stellen und die SPU TSV Nöchling, vor knapp 80 Zuschauern, mit einem klaren 6:0 bezwingen. Trotz einer frühen Gelb-Roten Karte blieb der SV Kleinpöchlarn auf Kurs und zeigte sich als das überlegene Team. Die Sportunion TSV Nöchling hatte gegen die zielstrebigen Gäste, die fünf verschiedene Torschützen aufweisen konnten, keine Chance.

Erste Halbzeit: Gäste legen Grundstein

Bereits in der 20. Minute gelang Erik Karpacs der Auftakt zur Torlawine des SV Kleinpöchlarn. Karpacs nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Nöchlinger aus und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur zwölf Minuten später erhöhte Florian Schachenhofer unglücklich mit einem Eigentor auf 2:0 für die Gäste. Die SPU TSV Nöchling versuchte verzweifelt, sich zu sammeln, doch die Defensivarbeit der Gastgeber ließ weiterhin zu wünschen übrig.

Die Situation verschärfte sich für die Nöchlinger weiter, als Alexander Dirtl in der 34. Minute das 3:0 markierte. Der Druck des SV Kleinpöchlarn blieb unvermindert, was die Gastgeber sichtlich überforderte. Kurz vor der Pause, in der 37. Minute, musste Luca Haberleitner von SV Kleinpöchlarn nach einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen, was jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf den Spielfluss der Gäste hatte.

Zweite Halbzeit: Kleinpöchlarn macht unbeirrt weiter

Trotz der numerischen Unterlegenheit blieb der SV Kleinpöchlarn die tonangebende Mannschaft. In der 76. Minute war es Sándor Szidor, der den Vorsprung auf 4:0 ausbaute. Die Nöchlinger fanden keine Mittel, um die Angriffe der Gäste zu stoppen oder selbst Akzente nach vorne zu setzen. Der Sportverein Kleinpöchlarn nutzte die sich bietenden Chancen weiterhin gnadenlos aus.

Matej Gorelka setzte in der 82. Minute den Torreigen fort und erhöhte auf 5:0. Der SV Kleinpöchlarn zeigte eine beeindruckende Effizienz und ließ der Sportunion TSV Nöchling keinen Raum zur Entfaltung. Schließlich krönte Zsolt Tüzes in der 85. Minute die Leistung der Gäste mit dem finalen Treffer zum 6:0. Damit besiegelte er den klaren Sieg der Gäste, die trotz der Unterzahl ihre Überlegenheit bis zum Schluss ausspielten.

Mit diesem Ergebnis sicherte sich der SV Kleinpöchlarn einen deutlichen Auswärtserfolg, während die Nöchlinger weiter auf der Suche nach ihrer Form sind. Die Gäste überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und entführten verdient die drei Punkte aus Nöchling.

2. Klasse Yspertal/AV: TSV Nöchling : SV Kleinpöchlarn - 0:6 (0:3)

85 Zsolt Tüzes 0:6

82 Matej Gorelka 0:5

76 Sándor Szidor 0:4

34 Alexander Dirtl 0:3

32 Eigentor durch Florian Schachenhofer 0:2

20 Erik Karpacs 0:1

